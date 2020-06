Sąd Rejonowy w Słupsku zdecydował, że zapisy uniemożliwiające klientom odzyskanie pieniędzy z niewykorzystanej karty podarunkowej są niedozwolone. "Ten wyrok może być początkiem nowej linii orzeczniczej i zmiany podejścia sądów do tej kwestii. Niedługo mogą się posypać skargi w podobnych sprawach z bardzo różnych branż" - mówi w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" prof. Cezary Banasiński z Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

Jak przypomina "DGP" , w większości przypadków karty podarunkowe ważne są przez rok, a po tym czasie niewykorzystane środki przepadają. "Dotychczas eksperci, nawet z organizacji i urzędów broniących praw konsumentów, byli zgodni, że niewiele można w tej sprawie zrobić. Brakuje przepisów, które pozwalałyby domagać się zwrotu wpłaconych, a niewykorzystanych pieniędzy" - czytamy w dzienniku.

Jak relacjonuje "DGP", według Sądu Rejonowego w Słupsku, postanowienia regulaminu decydujące o ograniczonej przydatności zapisanych na karcie pieniędzy są niezgodne z dobrymi obyczajami i nie wiążą konsumenta. Gazeta podkreśla, że choć to orzeczenie I instancji, może ono być początkiem dużych zmian dotyczących kart podarunkowych.