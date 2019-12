W trybie awaryjnym drogowcy zamknęli fragment jezdni na węźle Wisłostrady z mostem Poniatowskiego - poinformował Zarząd Dróg Miejskich. Jak wyjaśnia ZDM pod jezdnią wykryto pustkę, która może grozić zapadnięciem się nawierzchni.

Utrudnienia czekają kierowców jadących od strony Wilanowa i Żoliborza / Paweł Supernak / PAP

"Podczas prac związanych z modernizacją odwodnienia remontowanego wiaduktu ceglanego odkryto pustkę znajdującą się pod jezdnią. Jest ryzyko, że jezdnia znajdująca się nad nią może się zapaść - w związku z tym w trybie pilnym została zamknięta" - przekazało w komunikacie ZDM.



Oznacza to, że kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Jak informują drogowcy niemożliwy jest wjazd z Wisłostrady na most Poniatowskiego - zarówno od strony Wilanowa, jak i od strony Żoliborza. Utrzymany zostanie zjazd z mostu dla jadących od strony centrum. Zjazd w kierunku Wilanowa będzie natomiast odbywał się za pomocą tymczasowego łącznika.



"Po zamknięciu jezdni przystępujemy do oszacowania zakresu niezbędnych prac naprawczych" - poinformowało ZDM.



Ruch na wiadukcie i moście Poniatowskiego odbywa się bez utrudnień.