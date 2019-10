Tragedia w powiecie nidzickim w Warmińsko-Mazurskiem. W Szczepkowie Borowym zginął 52-letni rolnik zaatakowany przez byka.

Zdjęcie ilustracyjne / Jacek Skóra / Archiwum RMF FM

Według policji, do tragicznego zdarzenia doszło na pastwisku: gospodarz przyszedł tam, by zaprowadzić byka do obory. Nie wiadomo, w jakich okolicznościach zwierzę zaatakowało i śmiertelnie poturbowało właściciela.

Na miejscu wypadku lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety mimo prowadzonej przez lekarza długotrwałej resuscytacji poszkodowanemu nie udało się przywrócić czynności krążeniowo-oddechowych.

W wyniku powstałych obrażeń 52-letni mężczyzna zmarł na miejscu zdarzenia - przekazała sierż. Alicja Pepłowska z policji w Nidzicy.

Funkcjonariusze wezwali lekarza weterynarii, by pomógł zapanować nad rozjuszonym bykiem i zdecydował o jego dalszym losie.

Okoliczności tragedii wyjaśniać będzie policja pod nadzorem prokuratury.