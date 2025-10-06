51-latek z powiatu tarnobrzeskiego na Podkarpaciu odpowie za znęcanie się psychicznie i fizycznie nad swoją rodziną. W czasie zatrzymania mężczyzna chwycił kota i uderzył nim policjantów. Obrzucał ich też wulgaryzmami.

Policjanci z zatrzymanym mężczyzną / KMP Tarnobrzeg / Policja

Policjanci przyjechali do mieszkania mężczyzny w gminie Grębów w czwartek po południu. Dostali sygnał, że po alkoholu wszczął on awanturę.

Policjanci ustalili, że 51-latek znęcał się nad swoją rodziną psychicznie i fizycznie. Mężczyzna wszczynał awantury, niszczył przedmioty, a także obrażał członków rodziny i wyganiał ich z domu.

W czasie interwencji policji 51-latek był agresywny. Znieważał policjantów, kopał ich i wyzywał. W pewnym momencie chwycił leżącego na krześle kota i uderzył nim funkcjonariuszy.

Okazało się, że agresor miał 2,25 promila alkoholu w organizmie. Po wytrzeźwieniu został przesłuchany. Usłyszał 6 zarzutów. Odpowie m.in. za znęcanie się nad rodziną, znieważenie policjantów i naruszenie ustawy o ochronie zwierząt.

Policyjny dozór i zakaz zbliżania się do najbliższych

51-latek nie został tymczasowo aresztowany - objęto go dozorem policyjnym. Otrzymał też nakaz wyprowadzenia się z domu na 3 miesiące i zakaz kontaktowania się z rodziną i zbliżania się do jej członków.

Wiadomo, że mężczyzna był w przeszłości notowany za przestępstwa przeciwko rodzinie. Teraz o jego losie zdecyduje sąd.