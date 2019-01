Poważne kłopoty komunikacyjne w Warszawie. Po zerwaniu sieci trakcyjnej na placu Politechniki wstrzymany został ruch tramwajów od ulicy Woronicza do Alei Solidarności. Nie kursuje aż 7 linii tramwajowych.

/ Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM

W Warszawie nie kursują tramwaje linii: 4, 10, 14, 15, 18, 33 i 35.

Usuwanie awarii potrwa co najmniej do 13:00, ale Tramwaje Warszawskie przyznają, że usuwanie skutków awarii może potrwać aż do popołudniowego szczytu.

Na placu Politechniki ciężarówka przewożąca dźwig hydrauliczny zerwała sieć na odcinku 150 metrów. Ze względu bezpieczeństwa konieczne było wyłączenie napięcia w trakcji także na Niepodległości, Chałubińskiego i Jana Pawła II, a to oznacza, że unieruchomione zostały tramwaje na kilku kilometrowym odcinku: od Mokotowa od ul. Woronicza aż do granicy Woli i Żoliborza za dawnym kinem Femina.

Uruchomiono zastępcze autobusy. Bez przeszkód kursują tramwaje w ciągu ulic Puławska - Marszałkowska.