​Trzy osoby zostały poszkodowane w wyniku wybuchu butli z gazem w jednym z bloków w Turku w województwie wielkopolskim. Na miejscu działa 14 zastępów straży pożarnej. Wysłany został również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Do wybuchu butli z gazem doszło ok. godz. 17, w bloku przy ul. Wyszyńskiego w Turku w województwie wielkopolskim. Kpt. Krzysztof Gruszczyński z Komendy Powiatowej PSP w Turku przekazał, że do wybuchu doszło na trzecim piętrze budynku. Zniszczeniu uległo mieszkanie, w którym doszło do eksplozji. Uszkodzone są również sąsiednie lokale.

W wyniku wybuchu 3 osoby zostały ranne. Na miejsce wysłany został śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Wiemy, że do budynku nie był podłączony gaz ziemny, więc najprawdopodobniej wybuchła 11 kg butla z gazem propan-butan - powiedział Krzysztof Gruszczyński, wskazując że konstrukcja budynku najprawdopodobniej została naruszona przez siłę eksplozji.

Strażacy poinformowali, że większość mieszkańców budynku sama wyszła na zewnątrz.

W akcji bierze udział 14 zastępów straży pożarnej. Na miejsce wezwano również Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Pożaru nie ma. Po prostu trwają przeszukiwania gruzów tego mieszkania - wyjaśnił Gruszczyńsk.