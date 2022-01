Letni park wodny w Tarnowie ma być jednym z obiektów, na których rozgrywane będą Igrzyska Europejskie w 2023 roku. Budowa areny kosztować będzie ponad 34 mln zł.

Zdj. ilustracyjne / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Samorząd pozyskał wsparcie z budżetu państwa na budowę obiektu. Zakończenie prac zaplanowano na maj 2023 roku.

Nowy park zamiast starego basenu

Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela podpisał umowę z firmą, która wykona inwestycję w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Zastąpi ona stary i zniszczony kompleks basenowy w tarnowskiej dzielnicy Mościce.



Jak podkreślił prezydent miasta, budowa letniego parku wodnego w Mościcach została zaplanowana w ramach rozbudowy infrastruktury sportowej niezbędnej do przeprowadzenia Igrzysk Europejskich, ale po zakończeniu sportowych zmagań głównymi jej beneficjentami będą tarnowianie, bowiem w efekcie powstanie park wodny, który przez lata będzie służył mieszkańcom.



Zgodnie z planami w 2023 roku Kraków i Małopolska będą gospodarzami Letnich Igrzysk Europejskich. Część dyscyplin w ramach igrzysk zaplanowana została w Tarnowie. Według dotychczasowych ustaleń odbywałyby się tam zawody we wspinaczce, badmintonie, plażowej piłce ręcznej, plażowej siatkówce oraz plażowej piłce nożnej.



Według przekazanych informacji na inwestycję Tarnów otrzymał z budżetu państwa ponad 25 mln zł, ale kwota ta okazała się niewystarczająca, bowiem po otwarciu ofert przetargowych okazało się, iż najniższa z nich opiewa na ponad 34 mln zł. Brakujące środki zostały dołożone z budżetu miasta.



Na tym 3,5-hektarowym terenie zrealizujemy inwestycję, która po zakończeniu igrzysk służyć będzie nie tylko mieszkańców Mościc i całego Tarnowa, ale również mieszkańcom subregionu tarnowskiego, bo w podobnej skali w naszym najbliższym otoczeniu takich wodnych parków nie ma - ocenił Ciepiela.



Podkreślił, że nowy park wodny jest realizacją postulatów tarnowian, którzy po zamknięciu niezdatnego już do normalnego użytku basenu w Mościach dopominali się o modernizację lub budowę nowego obiektu.





Park wodny ma być gotowy w 2023 roku

Według umowy podpisanej z firmą MTM Budownictwo, letni park wodny ma być gotowy do połowy maja 2023 roku. W ramach inwestycji mają powstać m.in.: basen rekreacyjny o wymiarach 50 x 21 m o głębokości 0,6 - 1,6 m, z częścią pływacką i rekreacyjną oraz mini zjeżdżalnią, kolejny basen z zespołem czterech zjeżdżalni, wodny plac zabaw o powierzchni 320 m kw., boisko do sportów plażowych o wymiarach 31 x 44 m, plac zabaw o tematyce marynistycznej, wiata lodowiska sezonowego oraz boiska i kort tenisowy z nawierzchnią syntetyczną. W sumie trzy nowe niecki basenowe będą miały łączną powierzchnię 1500 m kw.



Powstaną też dwa budynki zaplecza techniczno-sanitarno-administracyjnego i budynek kawiarniany z tarasem widokowym. Cały teren zostanie na nowo zagospodarowany i wyposażony w tzw. elementy małej architektury: ławki, stojaki na rowery, stoły do tenisa stołowego, stoły do szachów. Powstaną alejki spacerowe, będą też nowe nasadzenia drzew i krzewów.



Jak zaznaczył prezydent miasta, w ramach przygotowań do igrzysk Tarnów wynegocjował jeszcze z budżetu centralnego ok. 20 mln zł na inne obiekty sportowe - w tej kwocie mieści się m.in. modernizacja stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego w Mościcach. Stadion i teren obok Areny Jaskółka Tarnów, na którym obecnie znajdują się korty tenisowe, będzie miejscem rozgrywania dyscyplin plażowych. W tym celu stadion zostanie zmodernizowany, powstaną piaszczyste boiska do piłki nożnej, siatkowej i ręcznej oraz trybuna dla około 1,5 tys. widzów, a na terenie kortów dwa boiska treningowe z tymczasowymi trybunami dla około 200 widzów każda.



Ponadto, około 35 mln zł zostanie przeznaczonych na drogi i parkingi, w tym parking typu park&ride obok dworca PKP w Mościcach, który do tego czasu powinien zostać wyremontowany.