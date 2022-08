Na dzień przed pierwszym szkolnym dzwonkiem w nowym sezonie - sprawdzamy nauczycielskie wakaty. Braki kadrowe w szkołach są coraz większe i bardziej dotkliwe. W samej Małopolsce brakuje ponad 3 tys. nauczycieli. W innych regionach kraju nie jest lepiej. Rodzice coraz częściej zadają sobie pytanie, kto w nowym roku szkolnym będzie uczył ich dzieci.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

O tym, że w szkołach brakuje nauczycieli, mówił niedawno w Rozmowie w południe w RMF FM Dariusz Martynowicz, nauczyciel języka polskiego z Krakowa, zwycięzca ubiegłorocznej edycji konkursu Nauczyciel Roku.

To już widać nie tylko w dużych metropoliach, takich jak Warszawa czy Kraków, ale faktycznie nawet w mniejszych miejscowościach. Rodzice może będą kiedyś strajkować, jak zobaczą jak wygląda sytuacja, że nie ma fizyki, informatyki, czasami języka polskiego, że nie można znaleźć anglisty - skomentował Martynowicz.

Dodał, że "największym problemem w nadchodzącym roku szkolnym będą zastępstwa i nieobecność nauczycieli". Aż się boję zimy, bo jednak nauczyciele też chorują i może się wydarzyć tak, że nie będzie to łatwy rok - przyznał Martynowicz.

W samej Warszawie brakuje 3 595 nauczycieli. Ta liczba niebezpiecznie rośnie - rok temu brakowało 2 800. Najbardziej brakuje nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej i wychowawców świetlicy.

Tylko od maja decyzję o odejściu z pracy podjęło kolejnych 300 nauczycieli. W porównaniu do ubiegłego roku w warszawskich szkołach i przedszkolach przybyło aż 600 wakatów. Dlatego, żeby dopiąć plany lekcyjne, nauczyciele pracują na dodatkowych etatach i w godzinach ponadwymiarowych.

Kolejny problem to bardzo duża liczba nauczycieli w wieku emerytalnym.

W Warszawie to jest ponad 5000, więc jeżeli ta grupa postanowi przejść na emeryturę, to będzie luka nie do zasypania - mówi wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

Dodaje, że mamy do czynienia z kryzysem edukacji, skoro nauczycieli brakuje również w stolicy, gdzie zarobki pedagogów są najwyższe.

Kryzys kadrowy w Małopolsce

Małopolskie szkoły poszukują prawie 3,7 tys. nauczycieli i tzw. nowych specjalistów. To o prawie 900 więcej nieobsadzonych etatów, niż rok temu o tej porze - w tym ponad 550 to etaty dla psychologów, ok. 100 etatów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, kilkadziesiąt dla anglistów.

W Krakowie jest ponad 300 wakatów nauczycielskich. Najbardziej brakuje nauczycieli przedmiotów ścisłych i języków obcych.



Dyrektorzy szkół będą łatać nieobsadzone lekcje już pracującymi osobami, ale nie da się tego zrobić wszędzie i w każdym przypadku. Po drugie, w wielu szkołach jeszcze trwają rozmowy rekrutacyjne i część osób będzie można przyjąć na ostatnią chwilę. Nie wiadomo też, ilu konkretnie uczniów będzie w danej szkole, bo uczniowie wciąż albo się rekrutują albo przenoszą dokumenty pomiędzy placówkami.

Wakat nie oznacza pełnego wymiaru godzin.

Wakatem jest zarówno jedna godzina etyki w szkole, jak również 27 godzin fizyki. W Krakowie średnio statystycznie brakuje jednego nauczyciela w szkole. Sytuacja stabilizuje się po rozpoczęciu zajęć. W tym momencie nie mamy zakończonej rekrutacji, jeśli chodzi o cudzoziemców - mówi Dariusz Majewski z wydziału edukacji krakowskiego magistratu.

Jak wygląda sytuacja w śląskich szkołach?

Nauczycieli brakuje też w Śląskiem. Szkoły szukają tam przede wszystkim nauczycieli matematyki, języka polskiego, angielskiego, a także fizyki i chemii. Najczęściej chodzi o zatrudnienie na niepełny etat.

Nie tylko jednak nauczycieli przedmiotów szukają szkoły w Śląskiem. Strona kuratorium oświaty w Katowicach pełna jest ofert pracy dla psychologów i pedagogów. Mają oni pracować w szkołach m.in. w związku z osłabieniem kondycji psychicznej uczniów na skutek pandemii i nauki zdalnej.

Pierwotnie przepisy zakładały, że od rozpoczynającego się jutro roku szkolnego szkoły będą miały obowiązek zatrudnienia nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych. Pojawiły się jednak problemy ze znalezieniem takich osób, więc najbliższe 2 lata mają być okresem przejściowym. Szkoły w Śląskiem szukają jednak już teraz właśnie takich specjalistów.

