W przededniu rozpoczęcia roku szkolnego małopolskie szkoły poszukują prawie 3,7 tys. nauczycieli i tzw. nowych specjalistów. To o prawie 900 więcej nieobsadzonych etatów, niż rok temu o tej porze. Małopolska kurator podkreśla, że dane te są dynamiczne.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Tylko w ostatnich dwóch dniach - w poniedziałek i wtorek - na stronie internetowej małopolskiego kuratorium oświaty dodanych zostało ponad 300 ofert pracy. W całym miesiącu sierpniu takich ofert pojawiło się prawie 2,6 tys. Część z nich to nie są pełne etaty. Wiele dotyczy tzw. nowych specjalistów, które szkoły muszą zatrudnić zgodnie z ostatnimi zapisami w Karcie Nauczyciela. Chodzi m.in. o psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów.

Jak powiedziała małopolska kurator oświaty Barbara Nowak, rok temu małopolskie szkoły poszukiwały 2,8 tys. nauczycieli i specjalistów. W tym roku jest to prawie 3,7 tys. Oznacza to o blisko 900 etatów więcej - w tym ponad 550 to etaty dla psychologów, ok. 100 etatów dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, kilkadziesiąt dla anglistów. Nie biorąc pod uwagę grupy nowych specjalistów - różnica w brakach kadrowych w szkołach wynosiłaby ok. 300.

Na wzrost liczby ogłoszeń składają się oferty dotyczące nowych specjalistów - zaznaczyła małopolska kurator oświaty. Podkreśliła, że te dane są dynamiczne, ostatecznie znane będą po 20 września. Czasami dyrektorzy po znalezieniu pracownika nie wycofują od razu ogłoszenia.

Zestawiając obecne dane rok do roku, to nie ma strasznego, zwłaszcza w szkołach ponadpodstawowych, pogorszenia sytuacji. Nie oznacza to jednak, że jest dobrze i że jestem zadowolona z takich statystyk. Trzeba na przyszłość wyciągać wnioski. Brak nauczyciela to dla szkoły duży problem - powiedziała Barbara Nowak. W jej ocenie, zwiększenie wynagrodzeń dla nauczycieli przyciągnęłoby więcej osób do zawodu.

Nie wszystkie ogłoszenia to pełne etaty

Tylko w sierpniu na stronie internetowej małopolskiego kuratorium oświaty dodanych zostało ponad 150 ogłoszeń dla anglistów, ponad 60 dla polonistów, ponad 50 dla matematyków. Ale poszukiwani są też m.in. bibliotekarze. Nie wszystkie oferty to pełne etaty.

Kurator zauważyła, że dyrektorzy szkół wyrażają zaniepokojenie związane z koniecznością zatrudnienia nowych specjalistów. Obawiają się, że nie znajdą takich pracowników. Okres przejściowy na zatrudnienie takich osób potrwa do końca sierpnia 2026 r.

W sierpniu na stronie kuratorium dodane zostały 573 oferty pracy dla psychologów, 324 dla pedagogów specjalnych, 72 dla logopedów.

Małopolskie kuratorium oświaty rok temu wydało zgody na zatrudnienie prawie 800 nauczycieli, którzy nie mieli pełnych kwalifikacji, np. kończyli studia. Zgody takie są wydawane na rok. W tym roku kuratorium wydało ponad 400 takich zgód.

W Małopolsce jest prawie 4,9 tys. szkół.