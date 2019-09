W środę Sejm zajmie się m.in. wnioskiem klubu PO-KO o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Niższa izba parlamentu zajmie się też projektem ustawy dot. umieszczania przez polityków w oświadczeniu majątkowym informacji o majątku odrębnym małżonków - wynika z harmonogramu prac Sejmu.

Najbliższe i zarazem ostatnie w tej kadencji posiedzenie Sejmu rozpocznie się w środę i planowane było do piątku. Jutrzejsze posiedzenie potrwa jednak tylko jeden dzień. Na wniosek Prawa i Sprawiedliwości niższa izba parlamentu przerwie posiedzenie do 15 października, czyli już po wyborach.

Według harmonogramu zamieszczonego we wtorek wieczorem na stronie Sejmu, w środę o godzinie 19.30 posłowie mieliby rozpatrzyć wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Głosowania przewidziane są na godz. 21.00. Po nich natomiast ma zostać przedstawiona informacja z działalności KRS w roku 2018 oraz Rzecznika Praw Obywatelskich o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2018. Zakończenie środowych obrad planowane jest na 1.30.



Z harmonogramu wynika też, że inne punkty, m.in. sprawozdanie komisji śledczej ds. Amber Gold byłyby rozpatrywane już po wyborach.



Natomiast wcześniej w środę Sejm przeprowadziłby również pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, czyli tzw. ustawy okołobudżetowej oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Ma on na celu "odmrożenie" funduszu świadczeń socjalnych w stosunku do wielkości zaplanowanej na rok 2019.



Kolejnym planowanym na ten dzień punktem obrad jest rozpatrzenie projektu nowelizacji ustawy o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Dotyczy on określenia zasada tworzenie i funkcjonowania zagranicznych i krajowych oddziałów zamiejscowych oraz zagranicznych podmiotów zależnych PISM.



Tego samego dnia, wynika z harmonogramu, posłowie zajmą się rządowym projektem noweli Prawa ochrony środowiska oraz ustawy o Inspekcji Handlowej. Zapisy przewidują wprowadzenie kar za sprzedaż tzw. kopciuchów, a także zakaz sprowadzania do Polski kotłów niespełniających ekologicznych norm.



W harmonogramie wskazano, że w środę Sejm zajmie się także rządowym projektem ustawy dot. umieszczania przez premiera, ministrów i posłów w oświadczeniu majątkowym informacji o majątku odrębnym małżonków.



Zakłada on, że premier, ministrowie, posłowie, posłowie do PE, senatorowie, prezesi TK, NSA i SN, a także osoby stojące na czele wielu innych instytucji państwowych będą zobowiązane do umieszczania w oświadczeniu majątkowym informacji o majątku odrębnym małżonków, dzieci i osób pozostających we wspólnym pożyciu. Obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego przez nich, zgodnie z projektem, obejmowałby też marszałków i wicemarszałków Sejmu i Senatu, prezesów NIK i NBP, sekretarzy i podsekretarzy stanu, przewodniczącego KNF, wojewodów, prezesów: zarządów PFRON i NFOŚiGW, NFZ, Agencji Mienia Wojskowego, Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i ARMiR-u.



W głosowaniu posłowie mają m.in. zdecydować, czy wysłuchają informacji premiera na temat "ujawnionych w mediach informacji dot. odprawy przyznanej mu z Banku BZ WBK (obecnie Santander)", o którą wnosi klub PO-KO oraz informacji Prokuratora Generalnego oraz Koordynatora służb specjalnych. Tematem tej informacji byłyby "ujawnione w mediach informacji na temat spełniającego znamiona szantażu wniosku o ułaskawienie wysłanego przez Marka Falentę do prezydenta" i działań prokuratury od momentu wpłynięcia tego wniosku do Kancelarii Prezydenta. Zdecydują też, czy zajmą się pierwszym czytaniem poselskiego projektu nowelizacji ustawy Kodeks karny oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka.



Ostatnie przewidziane na środę punkty to: informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2018 roku oraz informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2018, a także pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym.