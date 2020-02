Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w środę ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Jak podał IMGW, silny wiatr będzie wiał w środę od rana do około godz. 20. Średnia prędkość tego wiatru to 45 km/godz., w porywach do 80 km/godz.





Ostrzeżenia IMGW / IMGW/pogodynka.pl / Internet

Silny wiatr w Polsce był wywołany przez głęboki i rozległy niż nazwany w Niemczech "Sabiną". O jego nadciąganiu nad Polskę meteorolodzy informowali w niedzielę - kulminacja nastąpiła w nocy z niedzieli na poniedziałek. We wtorek w ciągu dnia IMGW stopniowo wycofywał ostrzeżenia dla kolejnych województw.



Pierwszy - najniższy - stopień ostrzeżenia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca w związku z tym ostrożność i śledzenie komunikatów o pogodzie.