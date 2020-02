Mapa IMGW po godz. 21 niemal cała zielona - co oznacza brak ostrzeżeń. Alert 1. stopnia przed silnym wiatrem dotyczy już tylko nadmorskich powiatów w woj. pomorskim i zachodniopomorskim. Obowiązuje też alert hydrologiczny 2. stopnia dla wybrzeża w woj. pomorskim. Na Bałtyku sztorm.

Ostrzeżenie 1. stopnia o silnym wietrze obowiązuje tylko nad morzem / Marcin Bielecki / PAP

Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, silny wiatr będzie wiał w nadmorskich powiatach do środy do wieczora (do około godz. 20). Średnia prędkość tego wiatru to 50 km/godz., w porywach do 80 km/godz.

Natomiast ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia nad Bałtykiem w woj. pomorskim obowiązuje do godz. 9 w środę i dotyczy wahania stanów wody w rzekach w strefie stanów wysokich, lokalnie w rejonie Zatoki Gdańskiej powyżej stanów ostrzegawczych. IMGW ostrzega też przed silnym sztormem (do godz. 10-11 w środę). Wiatr południowo-zachodni do zachodniego ma mieć 8-9, a w porywach 10 w skali Beauforta. Możliwy deszcz ze śniegiem i burze.



Silny wiatr w Polsce był wywołany przez głęboki i rozległy niż nazwany w Niemczech "Sabiną". O jego nadciąganiu nad Polskę meteorolodzy informowali w niedzielę - kulminacja nastąpiła w nocy z niedzieli na poniedziałek. We wtorek w ciągu dnia IMGW stopniowo wycofywał ostrzeżenia dla kolejnych województw.



Pierwszy - najniższy - stopień ostrzeżenia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca w związku z tym ostrożność i śledzenie komunikatów o pogodzie. Ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia oznacza, że obserwowane lub prognozowane stany wody układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, ale poniżej stanów alarmowych.