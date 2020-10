Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę wieczorem Rybniku. 21-letni kierowca samochodu, z którym jechały trzy młode kobiety, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo. Zginęła 19-letnia pasażerka bmw.

/ foto. Policja w Rybniku /

Do wypadku doszło w niedzielę około 21.15 na ulicy Gotartowickiej w Rybniku.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący bmw 21-letni mężczyzna, jadąc w kierunku ulicy Boguszowickiej, na łuku drogi utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i uderzył w przydrożne drzewo.

Mężczyzna podróżował z 20-latką i dwiema 19-latkami.

Aby wyciągnąć z rozbitego samochodu poszkodowane kobiety, potrzebna była pomoc strażaków.

"Kierujący oraz ranne pasażerki trafili do szpitali w Rybniku i Jastrzębiu-Zdroju. Niestety, 19-letnia mieszkanka powiatu wodzisławskiego w wyniku odniesionych obrażeń zmarła w szpitalu" - podała komenda.

Nie był to jedyny śmiertelny wypadek drogowy, do którego doszło w miniony weekend w woj. śląskim. W sobotę w Jaworznie 45-letni kierowca audi podczas włączania się do ruchu z drogi podporządkowanej nie udzielił pierwszeństwa przejazdu, w bok jego samochodu uderzyła skoda prowadzona przez 63-latkę. Kierowca audi zginął na miejscu. Pasażer, który z nim podróżował, nie odniósł poważniejszych obrażeń. Kierująca skodą z ogólnymi obrażeniami została przewieziona do jaworznickiego szpitala.