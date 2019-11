Federacja Związków Zawodowych działających w służbach mundurowych jest wzburzona działaniami niektórych komendantów, którzy mieli wspierać powstawanie w swych jednostkach struktur NSZZ Solidarność.

Zdjęcie ilustracyjne / Jacek Skóra / RMF FM

Federacja wysłała w tej sprawie list do szefa MSWiA, oraz szefów policji i straży granicznej.

Według federacji, zachęcanie funkcjonariuszy przez przełożonych, by wstępowali do konkretnego związku zawodowego, to - według niej - bezprawna ingerencja organów państwa w suwerenną działalność związków.

Biorąc pod uwagę zależności służbowe komendant-podwładny, takie działania mogą dyskryminować członków innych związków, lub osób poza wskazaną organizacją. Taka agitacja stawia też pod znakiem zapytania apolityczność komendantów.

Federacja twierdzi, że faworyzowanie Solidarności, to złamanie ustawy o związkach zawodowych i międzynarodowego prawa pracy.

Przypomnijmy, związkowcy wychwycili pisma kilku komendantów do podwładnych, którzy - za namową władz NSZZ Solidarność agitowali za wstąpieniem do jej nowo tworzonych struktur w służbach mundurowych.