W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane. W dużej części kraju można spodziewać się przymrozków - poinformowała dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Miejscami na Pomorzu, w centrum i na południu kraju wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu. Wysoko w Tatrach słabe opady śniegu. Nad ranem lokalnie na północy i południu kraju mogą wystąpić krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300 m.



Temperatura minimalna od minus 3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, ok. minus 1 st. na północnym zachodzie, w centrum i na południu kraju.



Ten mróz będzie zależał od zaniku zachmurzenia w poszczególnych regionach Polski - powiedziała Pacocha. Najcieplej tej nocy będzie na południowym wschodzie, do 5 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody na czwartek

Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie wschodni i północno-wschodni, a w Tatrach porywisty do 60 km/h. W czwartek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Wystąpią słabe, przelotne opady deszczu. Wysoko w Tatrach słabe opady śniegu.



Temperatura maksymalna od 9 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, na Wybrzeżu i w rejonach podgórskich, w centrum ok. 13 stopni, do 18 stopni na południowym zachodzie.



Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie z kierunków północnych. Wysoko w górach porywy wiatru osiągną do 70 km/h.