W niedzielę z wychłodzenia zmarły dwie osoby - poinformowało w poniedziałek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Łącznie od pierwszego listopada Komenda Główna Policji odnotowała 6 zgonów z tego powodu.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak przekazało RCB, w niedzielę dwie osoby zmarły w wyniku wychłodzenia. Miało to miejsce w Rakoszycach i Oleśnicy w województwie dolnośląskim.

Od 1 listopada Komenda Główna Policji odnotowała 6 zgonów w wyniku wychłodzenia.



W mediach społecznościowych Centrum regularnie przypomina, by w czasie mrozów ubierać się stosownie do pogody, reagować na osoby potrzebujące pomocy, nie rozgrzewać się alkoholem oraz zadbać o zwierzęta.



Należy też pamiętać o usuwaniu sopli z dachów, korzystaniu z bezpiecznych urządzeń grzewczych i niezakrywaniu kratek wentylacyjnych, a planując podróż trzeba zadbać o to, aby auto było zatankowane, a także by telefon był naładowany.