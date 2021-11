Uznany i ceniony w środowisku górskim Krakowski Festiwal Górski w tym roku w formie hybrydowej odbędzie się w 4 i 5 grudnia w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Na uczestników festiwalu czekają spotkania z najwybitniejszymi polskimi i światowymi wspinaczami oraz prelekcje najlepszych filmów górskich.

Spotkania

Wśród zaproszonych gości będą m. in. Sílvia Vidal z Barcelony, laureatka nagrody Złote Czekany, Sean Villanueva O’Driscoll z Belgii, wspinacz i twórca filmowy, Yannick Graziani, himalaista francuski czy słynny utalentowany słowacki wspinacz Jozef Krištoffy. Jak zwykle gratką dla uczestników będą spotkania i prelekcje z polskimi legendami himalaizmu - Krzysztofem Wielickim, Leszkiem Cichym, Piotrem Pustelnikiem, Aleksandrem Lwowem, Januszem Majerem czy Janusze Gołębiem.

Filmy

Festiwal to prawdziwa gratka dla koneserów górskich filmów. Do zobaczenia na miejscu w ICE Kraków oraz w wersji on-line będzie 60 filmów, w tym pokaz specjalny na dużym ekranie filmu "The Alpinist" - filmowy portret wyjątkowego wspinacza z Kanady, Marca-André Leclerca, który zginął w 2018 roku. Twórcą filmu jest wielokrotnie nagradzany na festiwalach górskich reżyser Peter Mortimer.

Widzowie Festiwalu będą także mieli możliwość obejrzeć wyjątkowy dokument pt. "#To Be" prezentujący w bardzo oryginalny sposób sylwetkę Krzysztof Wielickiego. Rozmowa z bohaterem filmu jak też z jego twórcami - Maję Pietraszewską-Koper (scenariusz, muzyka) i Grzegorza Lipca (scenariusz i reżyseria) odbędzie się w sobotę popołudniu w ICE Kraków.

Warsztaty

Na festiwalu nie zabraknie również cieszącej się od lat olbrzymim zainteresowaniem części warsztatowej. Szkolenia, prowadzone przez ekspertów w swoich dziedzinach i doświadczonych instruktorów, dotyczyć będą bezpieczeństwa w górach, technik alpinistycznych, skialpinizmu, pierwszej pomocy i treningu wspinaczkowego.

