Pierwsze stacje narciarskie w Małopolsce rozpoczęły minionej nocy sztuczne śnieżenie stoków. Armatki śnieżne ruszyły m.in. w Bukowinie Tatrzańskiej i Krynicy-Zdroju.

Zdjęcie ilustracyjne / RMF24

Zgodnie z zapowiedziami synoptyków, temperatura na południu w nocy spadła poniżej zera stopni, co pozwoliło na uruchomienie sztucznego naśnieżania stoków.

Jeżeli aura pozwoli, to pierwsze wyciągi narciarskie ruszą już 6 grudnia - wynika z zapowiedzi stacji.

Po spotkaniu przedstawicieli branży narciarskiej ze stroną rządową i GIS są zapewnienia, że nie będzie rekomendacji do zamknięcia stoków narciarskich w zbliżającym się sezonie. Nie ma jednak jeszcze ostatecznych wytycznych co do funkcjonowania stacji narciarskich w zbliżającym się sezonie.