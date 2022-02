Nowe propozycje dla młodych mam, które po urodzeniu dziecka chcą wrócić do aktywności zawodowej ma Gdański Urząd Pracy. Kobiety mogą uzyskać do 30 tys. zł dotacji na założenie własnej firmy albo wsparcie w postaci szkolenia i sześciomiesięcznego zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Z obu propozycji skorzysta łącznie 50 osób. Są one kierowane do bezrobotnych mam zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, które wychowują co najmniej jedno dziecko do szóstego roku życia i pozostają bez pracy przez 12 miesięcy, bądź kończą urlop macierzyński lub wychowawczy.

"Mama na etacie 4" - to kolejna odsłona programu znanego już gdańszczankom. Jak informuje Urząd Miasta najpierw uczestniczkom oferowany jest cykl spotkań z doradcą zawodowym, który pomoże w identyfikacji potrzeb i dopasowaniu form pomocy w ramach tzw. pakietu aktywizacyjnego. Może to być indywidualnie dobrane szkolenie oraz sześciomiesięczne zatrudnienie u pracodawcy na podstawie umowy o organizację prac interwencyjnych lub robót publicznych.

Bez względu na to, z której opcji skorzystają panie przysługiwać im będzie refundacja kosztów opieki nad dzieckiem - podaje GUP. Będzie to od 500 do 600 zł miesięcznie na jedno dziecko, przez cały okres trwania szkolenia lub przez cztery miesiące w przypadku podjęcia pracy.

Kobiety mogą też skorzystać z zajęć, które pomogą im przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej i pod okiem eksperta przeprowadzić analizę swojego CV lub listu motywacyjnego.

Druga propozycja to "Kobieta na swoim". Uczestniczki projektu mogą się starać o dotację do 30 tys. zł na założenie działalności gospodarczej. Pieniądze można wydać na zakup niezbędnych narzędzi, urządzeń czy oprogramowania, które będzie wykorzystywane w firmie.

Ponadto przez pół roku będzie wypłacane dodatkowe 1 tys. zł na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem działalności, m.in. opłat telekomunikacyjnych, pocztowych, bankowych, księgowych, ubezpieczeniowych, prawnych lub promocyjnych.

Wsparcia merytorycznego kobietom, które stawiają pierwsze kroki w biznesie udzielą doradcy zawodowi. Panie mogą też skorzystać ze specjalistycznych szkoleń. Podobnie jak w programie "Mama na etacie" refundowane będą koszty opieki nad dzieckiem. W czasie kursu oraz przez pierwsze trzy miesiące prowadzenia firmy wypłacane będzie 600 zł.

Zgłoszenia zainteresowanych są przyjmowane w Dziale Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego Gdańskiego Urzędu Pracy (Gdańsk, ul. Lastadia 41). Każda z pań zobowiązana jest do wypełnienia deklaracji uczestnictwa a w przypadku programu "Kobieta na swoim" także do wzięcia udziału w spotkaniu kwalifikacyjnym z doradcą zawodowym. Nabór będzie prowadzony do wyczerpania limitu 25 miejsc w każdym z projektów. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu /58/ 743-14-43 lub /58/ 743-14-34.