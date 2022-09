Rynek Główny w Krakowie, plac przy fontannie Neptuna w Gdańsku, Stare Miasto w Warszawie – 27 września w najpopularniejszych miejscach miast wojewódzkich odbyły się Studniówki Szlachetnej Paczki. Uczestnicy zapraszali do udziału w wolontariacie w ramach nadchodzącej edycji programu. By zostać wolontariuszem wystarczy wejść na stronę www.superw.pl i wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy.

Za mniej niż 100 dni odbędzie się Weekend Cudów, czyli moment wręczenia Szlachetnych Paczek najbardziej potrzebującym rodzinom. Z tej okazji na ulicach miast wojewódzkich w całej Polsce odbyła się seria wydarzeń promujących wolontariat programu, bo to od liczby wolontariuszy zależy, jaka będzie skala pomocy w tym roku. Szlachetna Paczka wciąż szuka ponad 5 tys. chętnych. Pokazy ognia, gry terenowe, bańki mydlane, występy taneczne i wokalne - ten wtorek w całej Polsce upłynął pod znakiem spotkań i dobrej zabawy, ale przede wszystkim mobilizacji do pomocy.

Jesteśmy wolontariuszami, by nieść mądrą pomoc pani Irenie, która od dawna nie kupuje lekarstw, panu Władysławowi, który po poważnej operacji na spacer wychodzi na balkon i tęskni za rozmowami z sąsiadami, Marcelinie, pierwszoklasistce, która mówi "nic ze mnie nie będzie" i innym potrzebującym - mówi Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia WIOSNA, które odpowiada za organizację Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości - Jeżeli chcesz dołączyć do sprawczych osób, mających realny wpływ na zmianę życia ludzi ze swojego najbliższego otoczenia, dołącz do nas!

Bądź wolontariuszem i pomagaj!

"Odliczamy, pomagamy - bądź wolontariuszem!" - w zeszły wtorek, dzięki organizatorom i uczestnikom Studniówek Szlachetnej Paczki, to wezwanie rozbrzmiało w całej Polsce. Podczas wydarzeń, które odbywały się równolegle w każdym mieście wojewódzkim, uczestnicy mogli obejrzeć happeningi obrazujące wpływ każdego pojedynczego wolontariusza na życie rodzin w potrzebie, zadać pytania obecnym wolontariuszom programu, a także poznać historie tych, którym pomaga Paczka. Historie takich osób jak pan Marian.

58-letni mężczyzna z trudem wstaje z krzesła. Amputowana stopa nie pozwala mu sprawnie poruszać się po mieszkaniu. Kuchenne okno stało się jego jedynym oknem na świat. Mieszka sam, choć w rubryce "liczba osób na utrzymaniu" mógłby wpisać 4: to astma, cukrzyca, polineuropatia i nadciśnienie. Po odliczeniu kosztów za leki, pan Marian ma zaledwie 5 zł dziennie, by zjeść.

Bądź wsparciem dla takich osób jak pan Marian. Każdy nowy wolontariusz to szansa na zmianę dla trzech rodzin w potrzebie.

Możesz także wspierać dzieci z Akademii Przyszłości

7-letnia Kinga musiała dorosnąć szybciej niż jej rówieśnicy. Jej siostra ciężko choruje, dlatego dziewczynka nie może liczyć w domu na tyle uwagi, ile potrzebuje. Ma trudności z kontrolowaniem emocji. Szuka akceptacji, ale jest w tym wszystkim bardzo niepewna - siebie, swojej wartości i marzeń.

Podczas eventu uczestnicy zachęcali także do udziału w wolontariacie Akademii Przyszłości - programie, który wspiera dzieci z niskim poczuciem własnej wartości. By pomóc dzieciom w budowaniu wiary w siebie, potrzeba jeszcze ponad 1500 wolontariuszy Akademii Przyszłości.

