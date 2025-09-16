To ostatni dzwonek, by jeszcze w tym roku zrobić coś wyjątkowego – poczuć radość i realnie pomóc tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Szlachetna Paczka poszukuje jeszcze aż 3300 osób w całej Polsce, gotowych do dobrej roboty. Może to właśnie Ty pomożesz odmienić czyjąś historię? Jak pokazują badania – aż 90% Polek i Polaków w 2024 roku nie zaangażowało się w żaden wolontariat. Tylko 2% zrobiło to więcej niż raz. Te liczby pokazują, jak wielu z nas jeszcze nie odkryło, ile dobra może się wydarzyć, gdy zaczniemy pomagać. Teraz jest szansa to sprawdzić.
Wolontariat wyciąga ze strefy komfortu, ale przez to buduje większą samoświadomość, poczucie, że może się więcej niż przypuszczaliśmy. Wg badań najważniejszym czynnikiem poczucia szczęścia są głębokie relacje. To w naszym wolontariacie mamy jak w banku. W trudnych chwilach poznaje się prawdziwych przyjaciół, ludzi, którzy kierują się w życiu podobnymi wartościami, można na nich liczyć w każdej, również pozapaczkowej sytuacji. I w końcu im większe zaangażowanie, tym większa satysfakcja z realnej zmiany, jaka dzieje się u rodziny, której pomagamy. Można powiedzieć "zmieniłem czyjś świat, na dobre" - mówi Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia WIOSNA, które organizuje Szlachetną Paczkę.
Wolontariat zmienia więcej, niż mogłoby się wydawać. Przede wszystkim zmienia życie rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji. Nie wierzę, że coś się zmieni. Od lat nikt mi nie pomógł - usłyszała jedna z wolontariuszek Paczki od pani, która wychowuje dwie córki i opiekuje się siostrą z niepełnosprawnością. Kobieta była całkowicie zobojętniała, ale wolontariuszka się nie poddała - zgłosiła rodzinę do Szlachetnej Paczki. Gdy zadzwoniła z wiadomością, że jest darczyńca, kobieta z niedowierzaniem... zaczęła płakać. Dzięki Paczce nie tylko pojawiło się konkretne wsparcie - jak roczny pakiet wizyt u neurologopedy dla córki - ale przede wszystkim wróciła nadzieja. To zdecydowanie był najbardziej wzruszający moment dla mnie podczas całego wolontariatu, widzieć jak u tej pani wraca wiara w drugiego człowieka.
W 2024 roku niemal 2 mln Polaków żyło poniżej progu skrajnego ubóstwa. Te osoby mieszkają w pobliżu niemal każdego z nas. Być może są naszymi sąsiadami. Dzięki wolontariuszom Szlachetna Paczka może do nich dotrzeć, poznać ich sytuację i znaleźć darczyńcę, który przygotuje pomoc odpowiadającą na ich konkretne potrzeby.
To ostatni moment, by zgłosić się do wolontariatu w Szlachetnej Paczce na www.szlachetnapaczka.pl i mieć realny wpływ na zmianę życia najbardziej potrzebujących żyjących w Twojej okolicy.
Pod koniec 2023 roku zrealizowano badanie dotyczące wpływu wolontariatu na jakość życia - oparte na doświadczeniach wolontariuszy i wolontariuszek Szlachetnej Paczki. "Wolontariat, który otwiera oczy" powstało we współpracy Fundacji Deloitte, Stowarzyszenia WIOSNA oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Wolontariat w Szlachetnej Paczce pozwala nie tylko realnie zmienić czyjeś życie, ale często staje się też źródłem osobistej satysfakcji, poczucia sensu i sprawczości. To właśnie po udziale w programie wzrósł odsetek wolontariuszy, którzy postrzegają swoje życie jako bliskie ideału - z 27% przed rozpoczęciem wolontariatu do 32% po zakończeniu programu. Więcej osób (z 44% do 48%) zaczęło też oceniać warunki swojego życia jako doskonałe.
Szlachetna Paczka zaprasza do działania te osoby, które chcą zobaczyć więcej. Nie tylko to, co mijają w drodze do pracy, uczelni czy podczas weekendowej przejażdżki albo wakacji. Wolontariusze Paczki schodzą z utartych szlaków codzienności i kierują wzrok tam, gdzie zazwyczaj nikt nie patrzy.
To ostatni moment, by jeszcze w tym roku przeżyć coś wyjątkowego - poczuć radość, wdzięczność, wzruszenie, a także pozytywnie wpłynąć na życie osób, które naprawdę tego potrzebują. Wciąż brakuje aż 3300 tysiąca wolontariuszy i wolontariuszek. Być może to właśnie Ty odmienisz czyjąś historię.
Uważam, że na tym świecie jesteśmy po coś i to od nas zależy, jak ten czas wykorzystamy. To właśnie czas, który został nam dany na ziemi, jest naszą największą wartością i największym dobrem, które możemy ofiarować drugiemu człowiekowi - mówi wolontariuszka Szlachetnej Paczki Aneta.
To ostatni moment, by zgłosić się do wolontariatu w Szlachetnej Paczce. Zobacz więcej na www.szlachetnapaczka.pl