Jak pokazują badania – aż 90% Polek i Polaków w 2024 roku nie zaangażowało się w żaden wolontariat. Tylko 2% zrobiło to więcej niż raz. Te liczby pokazują, jak wielu z nas jeszcze nie odkryło, ile dobra może się wydarzyć, gdy zaczniemy pomagać.

/ foto: Marcin Suder/Mat. Prasowy /

Wolontariat wyciąga ze strefy komfortu, ale przez to buduje większą samoświadomość, poczucie, że może się więcej niż przypuszczaliśmy. Wg badań najważniejszym czynnikiem poczucia szczęścia są głębokie relacje. To w naszym wolontariacie mamy jak w banku. W trudnych chwilach poznaje się prawdziwych przyjaciół, ludzi, którzy kierują się w życiu podobnymi wartościami, można na nich liczyć w każdej, również pozapaczkowej sytuacji. I w końcu im większe zaangażowanie, tym większa satysfakcja z realnej zmiany, jaka dzieje się u rodziny, której pomagamy. Można powiedzieć "zmieniłem czyjś świat, na dobre" - mówi Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia WIOSNA, które organizuje Szlachetną Paczkę.

Co zmienia wolontariat?

Wolontariat zmienia więcej, niż mogłoby się wydawać. Przede wszystkim zmienia życie rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji. Nie wierzę, że coś się zmieni. Od lat nikt mi nie pomógł - usłyszała jedna z wolontariuszek Paczki od pani, która wychowuje dwie córki i opiekuje się siostrą z niepełnosprawnością. Kobieta była całkowicie zobojętniała, ale wolontariuszka się nie poddała - zgłosiła rodzinę do Szlachetnej Paczki. Gdy zadzwoniła z wiadomością, że jest darczyńca, kobieta z niedowierzaniem... zaczęła płakać. Dzięki Paczce nie tylko pojawiło się konkretne wsparcie - jak roczny pakiet wizyt u neurologopedy dla córki - ale przede wszystkim wróciła nadzieja. To zdecydowanie był najbardziej wzruszający moment dla mnie podczas całego wolontariatu, widzieć jak u tej pani wraca wiara w drugiego człowieka.

W 2024 roku niemal 2 mln Polaków żyło poniżej progu skrajnego ubóstwa. Te osoby mieszkają w pobliżu niemal każdego z nas. Być może są naszymi sąsiadami. Dzięki wolontariuszom Szlachetna Paczka może do nich dotrzeć, poznać ich sytuację i znaleźć darczyńcę, który przygotuje pomoc odpowiadającą na ich konkretne potrzeby.

Jak wolontariat wpływa na jakość życia wolontariuszy?

Pod koniec 2023 roku zrealizowano badanie dotyczące wpływu wolontariatu na jakość życia - oparte na doświadczeniach wolontariuszy i wolontariuszek Szlachetnej Paczki. "Wolontariat, który otwiera oczy" powstało we współpracy Fundacji Deloitte, Stowarzyszenia WIOSNA oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Wolontariat w Szlachetnej Paczce pozwala nie tylko realnie zmienić czyjeś życie, ale często staje się też źródłem osobistej satysfakcji, poczucia sensu i sprawczości. To właśnie po udziale w programie wzrósł odsetek wolontariuszy, którzy postrzegają swoje życie jako bliskie ideału - z 27% przed rozpoczęciem wolontariatu do 32% po zakończeniu programu. Więcej osób (z 44% do 48%) zaczęło też oceniać warunki swojego życia jako doskonałe.

Chcesz zobaczyć coś więcej? Zejdź z utartego szlaku

Szlachetna Paczka zaprasza do działania te osoby, które chcą zobaczyć więcej. Nie tylko to, co mijają w drodze do pracy, uczelni czy podczas weekendowej przejażdżki albo wakacji. Wolontariusze Paczki schodzą z utartych szlaków codzienności i kierują wzrok tam, gdzie zazwyczaj nikt nie patrzy.

Uważam, że na tym świecie jesteśmy po coś i to od nas zależy, jak ten czas wykorzystamy. To właśnie czas, który został nam dany na ziemi, jest naszą największą wartością i największym dobrem, które możemy ofiarować drugiemu człowiekowi - mówi wolontariuszka Szlachetnej Paczki Aneta.

