Dostaliście w ostatnich dniach SMS-a z informacją, że zalegacie z opłacaniem rachunków za prąd? Uważajcie! Jest duże prawdopodobieństwo, że wysłali go oszuści. Polska Grupa Energetyczna ostrzega, że w ten sposób naciągacze próbują wyłudzić pieniądze lub zablokować telefony komórkowe ich klientów.

Oszuści okradają klientów PGE. To możesz być także Ty! / Darek Delamnowicz / PAP

Treść wiadomości może się różnić, ale zazwyczaj jest to SMS podpisany przez Polską Grupę Energetyczną. W nim jesteśmy informowani, że nie zapłaciliśmy na czas rachunku za prąd i jeżeli tej zaległości nie uregulujemy, to elektrownia odetnie nam dostawy.

Do SMS-a dołączony jest link, w który mamy kliknąć. Na ten link uważajcie, bo może Was pokierować do zawirusowanego oprogramowania, albo do fałszywej strony internetowej, na której macie podać swoje dane finansowe, numer karty i dane logowania do konta bankowego.

Jeżeli dostaliście już taką wiadomość, a nie jesteście pewni czy faktycznie uregulowaliście należność za prąd, w razie czego zadzwońcie na infolinię PGE (422 222 222) i upewnijcie się, czy faktycznie powinniście zrobić przelew.