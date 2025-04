Eksperci z CERT Polska podnieśli alarm w związku z nową, niebezpieczną aktywnością cyberprzestępców. Tym razem na ich celowniku znalazł się popularny w Polsce system płatności mobilnych - Blik. Jak podkreślają specjaliści, oszuści stosują coraz bardziej wyrafinowane metody, by wyłudzić poufne dane.

Uwaga na oszustów. Chcą wyłudzić dane przez system Blik (zdj. podglądowe) / Shutterstock

Zgłoszenia, które napływają do CERT Polska, wskazują na to, że użytkownicy otrzymują e-maile z prośbą o "aktualizację danych" w systemie Blik. Na pierwszy rzut oka wydaje się to rutynową czynnością, jednak za niewinną prośbą kryje się niebezpieczna pułapka.

Kliknięcie w link zawarty w mailu prowadzi do fałszywej strony, która jest niemal doskonałą kopią oficjalnej strony Blik. Celem oszustów jest przejęcie danych logowania, a w konsekwencji - kradzież środków z konta.

Wiadomości wysyłane przez cyberprzestępców są alarmujące. Informują o "podejrzanej aktywności" i grożą blokadą dostępu do konta Blik, jeśli użytkownik nie podąży za instrukcjami zawartymi w mailu. Przestępcy próbują przekonać, że cały proces "aktualizacji" zajmie zaledwie 2 minuty i jest całkowicie bezpieczny.

CERT Polska apeluje do wszystkich użytkowników o zachowanie szczególnej ostrożności. Przypominają, że Blik służy wyłącznie do płacenia, a wszelkie prośby o podanie danych czy potwierdzenie transakcji powinny być dokładnie weryfikowane.