IMGW ostrzega przed burzami z gradem, które mogą wystąpić w południowo-zachodniej Polsce. Może im towarzyszyć silny wiatr i intensywne opady deszczu.

Zdjecie ilustracyjne / Pixabay

Burz z gradem mogę spodziewać się w nocy mieszkańcy Wielkopolski, Lubuskiego, Opolskiego, Dolnego Śląska oraz Śląska.

Burzom miejscami będą towarzyszyć dość intensywne opady deszczu oraz wiatr osiągający lokalnie w porywach nawet 90 km/h. Miejscami może padać grad.



Z alertu IMGW wynika, że padać może także na Podkarpaciu, Pomorzu Zachodnim i w północnej części Wielkopolski. Tam jednak nie zagrzmi.

Na wybrzeżu lokalnie możliwe są mgły ograniczające widzialność do 300 metrów - mówi synoptyk IMGW-PIB Małgorzata Tomczuk.



Pozostała cześć kraju będzie pogodna i ciepła.

W nocy termometry pokażą od 6-7 st. C na wchodzie, ok. 9-10 st. C w centrum kraju i 12-13 st. C na południowym zachodzie i południu.