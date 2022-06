Od dziś towarzystwa ubezpieczeniowe mają dostęp do bazy CEPiK i mogą uzależniać wysokość stawki ubezpieczeniowej m.in. od liczby punktów karnych, jaką posiada ubezpieczający. Zmiany są efektem znowelizowanego Prawa o ruchu drogowym, którego przepisy w większości weszły w życie z początkiem roku.

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw zaostrzyła kary dla sprawców wykroczeń drogowych, m.in. podwyższając maksymalną wysokość grzywny, którą może nałożyć sąd - z 5 do 30 tys. zł oraz zwiększając wysokość mandatów, jakie nałożyć może policjant - z 500 zł do 5 tys. zł, a przy kilku wykroczeniach do 6 tys. zł.

Większość przepisów noweli weszła w życie 1 stycznia 2022. Wyjątkiem są przepisy dotyczące m.in. dostępu towarzystw ubezpieczeniowych do danych z bazy CEPiK, które - jak zapisano w ustawie - wchodzą w życie po sześciu miesiącach od ogłoszenia ustawy, czyli 17 czerwca 2022 roku.



Zgodnie z regulacją towarzystwa ubezpieczeniowe od piątku mają już dostęp do danych z CEPiK i będą mogły dostosować wysokość stawek ubezpieczenia do historii i wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych.

Premiowani mają być kierowcy jeżdżący bezpiecznie

Jak tłumaczył w rozmowie z PAP wiceszef resortu infrastruktury Rafał Weber, nowe przepisy mają premiować tych, którzy będą jeździli bezpiecznie i nie będą dostawać punktów karnych ani mandatów za najgroźniejsze wykroczenia drogowe. Tacy kierowcy będą płacili niższe stawki ubezpieczenia OC - przypominał Weber.

Towarzystwa ubezpieczeniowe uzyskają m.in. dostęp do danych o liczbie, rodzaju i dacie wykroczeń lub przestępstw stanowiących naruszenia przepisów ruchu drogowego, w tym o kierowaniu pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, czy informację o liczbie punktów karnych. Firmy ubezpieczeniowe mogą przetwarzać takie dane bez zgody osoby, której one dotyczą, nie dłużej niż 12 lat od dnia rozwiązania umowy ubezpieczenia.



Kolejna zmiana przepisów wynikająca z nowelizacji Prawa o ruchu drogowym już za trzy miesiące. We wrześniu zmienią się bowiem przepisy dotyczące punktów karnych. Rozporządzenie w tej sprawie ma wejść w życie po 9 miesiącach od ogłoszenia ustawy. W tym samym czasie zaczną obowiązywać przepisy dotyczące tzw. recydywy, w tym podwójne stawki mandatów za przekroczenie prędkości. Recydywa dotyczy złamania przepisów z tej samej grupy w ciągu dwóch lat od ostatniego wykroczenia. Jeżeli tak się stanie, mandat drogowy będzie dwukrotnie wyższy.