O kilkadziesiąt ulic powiększył się od dziś obszar płatnego parkowania w Krakowie. Dotyczy to rejonu Bronowic, Zwierzyńca, Bonarki oraz Grzegórzek i Grzegórzek Wschód. Opłaty będą pobierane od jutra.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Poszerzenie strefy to konsekwencja uchwały Rady Miasta z zeszłego roku. To nie decyzja urzędników. Strefa płatnego parkowania jest rozszerzana na wniosek mieszkańców, którzy sygnalizowali, że mają problemy z parkowaniem w pobliżu miejsca zamieszkania - uzasadnia Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego.

Od niedzieli poszerzone zostaną dotychczasowe sektory B6, C8, C9, C16 na Krowodrzy, Zwierzyńcu i Grzegórzkach. Pojawi się też nowy sektor C21 między ulicami Kapelanka, Brożka, Wadowicką i Konopnickiej.



Kilka dni później - od 31 lipca - za parkowanie trzeba będzie zapłacić także w kolejnym nowym sektorze C7 - między ulicami Emaus, Kościuszki, Królowej Jadwigi i Piastowską.



Strefa powiększona, ale nie wszędzie od razu będą parkometry

Jak mówi Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa, oznakowanie pionowe i poziome ulic objętych płatnym parkowaniem zostało już wykonane. Pandemia koronawirusa skomplikowała natomiast dostawę nowych parkomatów. Ale pojawi się tam kilkadziesiąt parkomatów, a w sierpniu montowane będą sukcesywnie kolejne. Zachęcamy kierowców, by płacili za postój korzystając z aplikacji mobilnych, które są bardzo funkcjonalne - powiedział Pyclik.



Za parkowanie w Krakowie trzeba płacić od 1991 roku. Rocznie miasto uzyskuje z tego tytuły ok. 60 mln zł. Z prowadzonych analiz wynika, że najwięcej kierowców w dni robocze jest zainteresowanych parkowaniem w strefie A czyli w ścisłym centrum, a w weekendy także w strefie B.



Urzędnicy chcą, by w ścisłym centrum strefa obowiązywała cały tydzień

Opłaty są pobierane od poniedziałku do soboty, od godziny 10 do 20. W połowie grudnia wprowadzono nowe wyższe stawki, które mają wymusić rotację na miejscach parkingowych. W strefie A (najbliżej historycznego centrum) to 6 zł za godzinę, w strefie B - 5 zł i strefie C - 4 zł. Kierowcy nie płacą za parkowanie w niedziele i święta, ale urzędnicy chcą to zmienić. Po wakacjach Rada Miasta Krakowa ma dyskutować o tym, by opłaty obowiązywały w strefie A przez siedem dni w tygodniu od g. 8 do 22, a w strefach B i C tak jak teraz od poniedziałku do soboty, ale o dwie godziny dłużej - od 8 rano do 20.



Znacznie zdrożeć mają także abonamenty postojowe dla mieszkańców z 10 do 100 zł w strefie A i do 80 zł w strefach B i C. Jak zaznaczył Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego to propozycja, ostateczne stawki ustalą radni. Dodał, że stawki nie podnoszone od wielu lat powinny być urealnione i czyni tak wiele miast.