Sierpień zapowiada się pod znakiem kontynuacji ciepłej aury - wynika z najnowszych prognoz synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W całym kraju temperatura ma być powyżej normy.

(zdjęcie ilustracyjne) / foto. pixabay /

Wyliczany przez synoptyków model klimatyczny jest porównywany do sytuacji w czasie ostatnich trzydziestu lat. Ostatnie trzydzieści lat było bardzo ciepłe, jeśli chodzi o wakacje. Możemy spodziewać się napływów ciepłych fal powyżej 30 stopni Celsjusza. Te wartości będą mogły sięgać nawet 34 stopni Celsjusza. Pojawią się też burze i burze z gradem. Będziemy pewnie wydawać kolejne ostrzeżenia związane z tymi zjawiskami - przewiduje w rozmowie z RMF FM Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Powrót nocy tropikalnych

Według synoptyków, na przełomie lipca i sierpnia oraz w samym sierpniu czeka nas powrót zjawiska, jakim są noce tropikalne, czyli noce, w czasie których minimalna temperatura nie spada poniżej 20 stopni Celsjusza.

Takie sytuacje będą mieć dla nas miejsce, jeszcze w lipcu i w sierpniu. Pamiętajmy, że upał powoduje duży stres termiczny. Dlatego synoptycy wydają ostrzeżenia przed upałami. Możemy być przegrzani i stracić duże ilości wody - dodaje Grzegorz Walijewski.

Przerwa od upałów w Polsce potrwa do soboty. Od niedzieli do naszego kraju wróci wysoka temperatura. W niedzielę na zachodzie kraju termometry znów pokażą ponad 30 stopni Celsjusza. Powrót upałów potrwa co najmniej do kolejnej środy.