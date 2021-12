Dostaliśmy pismo z Komisji Europejskiej o odblokowaniu renegocjacji programu regionalnego na lata 2014-2020 - powiedział marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski. Przewidywane zmiany to przede wszystkim uruchomienie pieniędzy z instrumentu REACT-EU. W ramach pierwszej transzy region ma otrzymać blisko 26 mln euro.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Otrzymałem pismo od pana Normundsa Popensa, zastępcy dyrektora generalnego w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, informujące o tym, że możemy kontynuować ostateczne negocjacje w sprawie REACT-EU dla województwa lubelskiego - dodał.

2 grudnia projektem zmienionego programu zajął się Komitet Monitorujący RPO Województwa Lubelskiego, a dzień później zatwierdził go Zarząd Województwa.

I tego samego dnia program przekazaliśmy do Komisji Europejskiej. Teraz czekamy na oficjalną decyzję zatwierdzającą zmiany w RPO Województwa Lubelskiego - podsumował marszałek Stawiarski.

Dodał, że rozmowy z KE w sprawie odblokowania renegocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 zakończyły się sukcesem.

Więcej na OZE i zdrowie

Przewidywane zmiany to przede wszystkim uruchomienie pieniędzy pochodzących z instrumentu REACT-EU. Chodzi o specjalną formę wsparcia przeznaczonego na walkę ze społecznymi i gospodarczymi skutkami pandemii koronawirusa.

W przypadku województwa lubelskiego jest to prawie 26 mln euro. Władze regionu zamierzają przeznaczyć te środki na wsparcie przedsiębiorstw w zakresie zwiększenia wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych oraz poprawy ich efektywności energetycznej. Na ten cel trafi prawie 20,5 mln euro. Reszta, czyli około 5,5 mln euro, zostanie przekazana na wsparcie służby zdrowia.

O unijną dotację będą mogli starać się inwestorzy planujący budowę lub rozbudowę instalacji służącej do produkcji energii z OZE. Możliwe będzie również finansowanie głębokiej termomodernizacji budynków.

Z kolei sektor ochrony zdrowia może liczyć na dodatkowe pieniądze, które pozwolą między innymi na poprawę jakości usług medycznych świadczonych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Lublinie (WOMP). Ośrodek chce stworzyć, bądź rozbudować pracownie: terapii oddechowej, echokardiograficzną i psychologiczną.

Projekt WOMP będzie odpowiedzią na potrzeby wynikające z trwającej pandemii SARS-CoV-2.

Problemy z wypłatą środków

Wypłata środków w ramach programu REACT-EU stanęła pod znakiem zapytania, kiedy w 2019 roku sejmiki województw: małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego przyjęły uchwałę przeciwko "ideologii LGBT", z kolei sejmik woj. łódzkiego przyjął Samorządową Kartę Praw Rodzin.

KE wystosowała list do władz polskich regionów podkreślając wagę odpowiedzi na wezwanie "do usunięcia uchybienia". KE dała tym województwom czas na odpowiedź do połowy września, zawieszając jednocześnie rozmowy z nimi na temat wypłat środków z programu REACT-EU.

Następnie wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda zwrócił się do samorządów z prośbą o "weryfikację legislacji" i usunięcie elementów, które mogą dyskryminować lub być "źle odbierane".

27 września Sejmik Województwa Lubelskiego przegłosował zmianę stanowiska "w sprawie wprowadzania ideologii "LGBT" do wspólnot samorządowych". Radni zmienili nazwę dokumentu na: "w sprawie ochrony podstawowych praw i wolności".

W zmienionym stanowisku radni wykreślili odniesienia do LGBT. Usunęli m.in. zapis dotyczący "standardów Światowej Organizacji Zdrowia" oraz "funkcjonariuszy politycznej poprawności w szkołach (tzw. latarników)".

W ramach dialogu z KE 2 listopada Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie ochrony przed przejawami dyskryminacji. Członkowie Zarządu zagwarantowali, że w trakcie realizacji swoich zadań publicznych "zawsze stoją na straży wolności, tolerancji i ochrony przed dyskryminacją, w szczególności ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną oraz przynależność państwową, określonych w art. 21 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej".