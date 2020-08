IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu dla woj. dolnośląskiego, śląskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Ostrzeżenia na większości obszarów obowiązują do godzin popołudniowych

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Według tej prognozy IMGW ostrzega przed wystąpieniem opadów deszczu okresami o silnym natężeniu. Prognozowana wysokość to od 20 mm do 35 mm, a lokalnie do nawet 50 mm.





IMGW wydał ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu / imgw.pl / Internet

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaznacza, że sytuacja jest dynamiczna i należy śledzić komunikaty pogodowe.

Ciepły, ale deszczowy wtorek

Jak informuje IMGW, Polska jest pomiędzy niżem znad północnych Włoch a niżem znad Skandynawii, w strefie frontu atmosferycznego. Na wschodzie kraju zalega gorące powietrze zwrotnikowe, nad pozostały obszar napływa chłodniejsze powietrze polarne morskie.





Prognoza pogody na wtorek / INTERIA.PL



We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu, w pasie od Śląska po Mazury i Podlasie okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Na południowym wschodzie możliwe również burze. Suma opadów do 25 mm. Temperatura maksymalna od 17 st.C na południowym zachodzie i lokalnie w centrum, do 29 st.C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie z kierunków zmieniających się, na zachodzie, północny i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h. Początkowo wysoko w Tatrach porywy wiatru do 90 km/h.











W nocy na południu i wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i tam stopniowo zanikające przelotne opady deszczu i burze. Suma opadów w czasie burz do 30 mm. Na pozostałym obszarze pogodnie i bez opadów. Na zachodzie i w centrum lokalnie mgły, ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 8 st.C lokalnie na północnym wschodzie, 12 st.C w centrum, do 18 st.C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.