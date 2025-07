Niż genueński zaatakował Polskę ulewnym deszczem. Strażacy mają pełne ręce roboty, interweniowali już kilkaset razy. W niedzielę wieczorem ponownie zebrał się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Ulewne deszcze nad Polską / Państwowa Straż Pożarna

Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Grzegorz Szyszko poinformował, że do godz. 18 w niedzielę strażacy interweniowali 325 razy, najwięcej w woj. opolskim, śląskim i podkarpackim.

Rozmyty wał i przyczółek mostu

Dodał, że do najpoważniejszego zdarzenia doszło w Kałkowie w woj. opolskim, gdzie został rozmyty wał, co spowodowało wyłączenie drogi powiatowej i rozlanie się wody na pobliskie pola. W tej chwili woda się stabilizuje i już nie ma zagrożenia dla mieszkańców i dla zabudowań. Trwają prace, żeby ten wał uszczelnić - powiedział.

Przekazał, że w Jarnołtówku w gminie Głuchołazy doszło do rozmycia przyczółku mostu. Dodał, że most jest już przejezdny.

Poinformował, że w tej chwili na służbie gotowych do wyjazdu jest ponad 5 tysięcy strażaków.

Obozy ewakuowane prewencyjnie

Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz powiadomił, że 21 obozów zostało prewencyjnie ewakuowanych z różnych województw.

Leśniakiewicz poinformował, że dokonano analizy z udziałem wojewodów, głównie tych województw, które są objęte zagrożeniem trzeciego stopnia. Może ten dzień dzisiejszy nie był taki bardzo trudny z punktu widzenia zaangażowania służb ratowniczych. Niemniej jednak ta noc może również przynieść ze sobą określone, obfite opady deszczu w tych regionach, które nam wskazał IMGW - powiedział wiceszef MSWiA.

Zaznaczył, że chodzi o 60 powiatów, głównie południowej Polski.

Most w Głuchołazach nie jest zagrożony

Odniósł się też do sytuacji w Głuchołazach, gdzie po porannych deszczach na pograniczu polsko-czeskim zamknięty został wjazd na most tymczasowy nad Białą Głuchołaską, w ciągu drogi krajowej nr 40. Wiceszef MSWiA poinformował, że nie jest prawdą, by tamtejszy most był zagrożony, oraz że prowadzone tam były prace związane z budową kanalizacji.

Poinformował również, że szef MSWiA Marcin Kierwiński wydał polecenie, by przygotowane zostały szkoły PSP. Głównie dwie. To jest szkoła aspirantów w Krakowie i w Częstochowie na ewentualność natychmiastowej reakcji, kiedy będzie potrzeba wsparcia zespołów ratowniczych lokalnych - powiedział wiceszef MSWiA.

Podał, że ze zebranych informacji wynika, że aktualnie prawie dwa tysiące odbiorców ma określone braki w dostawach energii elektrycznej i trwają prace naprawcze.

Zaznaczył, że kolejne posiedzenie sztabu jest przewidywane w poniedziałek o godz. 8 rano w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

