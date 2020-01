Policjantka rozpoznała poszukiwanego kilkoma listami gończymi w pracowniku pizzerii, który szykował dla niej posiłek w jednym z lokali. Pochodzący z Zielonej Góry 28-latek ukrywał się od czterech lat - poinformowała w piątek Małgorzata Barska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Fotograficzna pamięć policjantki pomogła zatrzymać poszukiwanego, który jeszcze dzisiaj trafi do aresztu śledczego. Mężczyzna od czterech lat ukrywał się w różnych miastach w Polsce - powiedziała Barska.



28-latek jest podejrzany o kradzieże z włamaniem, trzykrotne prowadzenie pojazdu po pijanemu. Ma do odbycia dwa lata i osiem miesięcy więzienia. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze wydał za nim cztery listy gończe.

Policjantka rozpoznała poszukiwanego za kontuarem

W czwartek po południu policjantka wraz z rodziną poszła do pizzerii w jednym z miast niedaleko Zielonej Góry. Czekając na zamówioną pizzę obserwowała mężczyznę za kontuarem, który przygotowywał posiłek. Jego twarz wydała się jej znajoma.



Funkcjonariuszka dyskretnie zadzwoniła po policjantów z Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Osób KMP w Zielonej Górze. Sprawdzenie tożsamości mężczyzny potwierdziło, że policjantka nie myliła się, co do poszukiwanego - dodała Barska.



Czwartek okazał się pechowy nie tylko dla 28-latka. Tego dnia zielonogórscy policjanci zatrzymali również dwóch innych mężczyzn poszukiwanych za przestępstwa.



Zielonogórski Zespół Poszukiwań i Identyfikacji Osób prowadzi w ciągu roku poszukiwania około 100 osób zaginionych i 350 poszukiwanych w sprawach kryminalnych. Kilkadziesiąt spraw poszukiwawczych toczy się od kilku lat, głównie z powodu ucieczki poszukiwanej osoby za granicę.