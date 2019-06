36-letni Ukrainiec usłyszał dziś zarzut zabójstwa swojego trzy lata starszego rodaka. Mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące – poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler.

Ukrainiec podejrzany o zabójstwa rodaka trafił do aresztu / Jan Bielecki / PAP

Do zdarzenia doszło we wtorek ok. godz. 22 w Trzebieniu koło wielkopolskiego Kępna. Tamtejsza Komenda Powiatowa Policji została powiadomiona o bójce pomiędzy obywatelami Ukrainy w zamieszkiwanym przez nich domu w Trzebieniu.

Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze znaleźli ciężko rannego 39-letniego mężczyznę z ranami kłutymi ciała. Pomimo udzielonej pomocy medycznej, ranny Ukrainiec zmarł.

W sprawie zatrzymano sześć osób, ale w wyniku wstępnych działań prokuratury ustalono, że głównym podejrzanym jest 36-letni Ukrainiec.

Podejrzany w momencie zatrzymania był pijany.

Jak przekazał prokurator Maciej Meler, mężczyzna został już przesłuchany i usłyszał zarzut zabójstwa.