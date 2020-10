​6 osób oskarżonych o udzielanie lichwiarskich pożyczek stanie przed sądem. Śledztwo w tej sprawie prowadziła Prokuratura Okręgowa w Gliwicach. Akt oskarżenia wysłano już do sądu. Oskarżonym łącznie zarzucono popełnienie 23 przestępstw.

Zdj. ilustracyjne / Wojciech Pacewicz / PAP

To jednak nie jedyne zarzuty, jakie usłyszeli. Według prokuratury oskarżeni mieli także stosować groźby, żeby wymuszać zwrot zawyżonych zobowiązań. W akcie oskarżenia jest też mowa o oszustwach czy ukrywaniu swego majątku już w toku postępowań egzekucyjnych.

Wszystko to trwało 9 lat. Podejrzani działali na południu Polski. Udzielając pożyczki, już przy podpisywaniu umowy, mieli wprowadzać w błąd pokrzywdzonych co do zobowiązań i zabezpieczeń, a potem m.in. przejmowali nieruchomości, które warte były więcej niż udzielona pożyczka i regularnie żądali wysokich opłat za przedłużanie terminu spłaty wierzytelności, które jednocześnie lawinowo rosły.

Głównemu podejrzanemu w tej sprawie - któremu zarzucono 14 czynów, a łącznie wszyscy odpowiadać mają za 23 przestępstwa - grozi do 15 lat więzienia.