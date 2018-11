Do tymczasowego aresztu trafili dwaj podpalacze z Prudnika na Opolszczyźnie. W piątek podłożyli ogień pod kamienicę w centrum miasta. Po zatrzymaniu prokurator postawił im m.in. zarzut usiłowania zabójstwa.

Do zdarzenia doszło 2 listopada ok. godz. 6 rano. Ogień pojawił się na klatce schodowej górnych kondygnacji 3-piętrowego budynku, odcinając drogę ewakuacji lokatorom. Ich życie i zdrowie uratowała natychmiastowa akcja straży pożarnej. 4 osoby zostały ranne. Dwa mieszkania spłonęły.



Po ugaszeniu pożaru ustalono, że prawdopodobnie było to celowe podpalenie. Zdaniem policjantów w ten sposób chciano zgładzić mieszkańców jednego z lokali w podpalonym budynku.

Zatrzymano dwóch podejrzanych - 54-latka i 32-latka. Przedstawiono im zarzuty usiłowania zabójstwa, spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz wywołania pożaru zagrażającego życiu i zdrowiu ludzi.



Decyzją sądu podejrzani zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im od 12 lat pozbawienia wolności do dożywocia.

