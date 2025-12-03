ZUS automatycznie, bez konieczności składania wniosku, przeliczy wysokość emerytur przyznanych lub przeliczonych w czerwcu w latach 2009–2019 - te przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku. Regulacja obejmie również renty rodzinne po osobach, które miały takie świadczenia.

Emerytury czerwcowe - wyrównanie. Komunikat ZUS / Marek BAZAK/East News / East News

Nowelizacja ustawy dotycząca tzw. emerytur czerwcowych została podpisana i zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku.

Dotyczy osób, które w latach 2009-2019 przechodziły na emeryturę lub miały ją przeliczaną w czerwcu, kiedy waloryzacje kwartalne nie były uwzględniane.

ZUS automatycznie przeliczy emerytury tych osób i wyda nowe decyzje, bez potrzeby składania wniosków przez emerytów.

Jeśli nowe wyliczenie da niższą kwotę, świadczenie pozostanie na dotychczasowym poziomie.

Oni dostali o kilkaset złotych niższe emerytury

W sierpniu prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy w sprawie tzw. emerytur czerwcowych. Dotyczy ona osób, które składały w latach 2009-2019 wniosek o emeryturę w czerwcu i otrzymywały świadczenie niższe niż gdyby wystąpiły z takim wnioskiem np. w maju.

Wynikało to z tego, że w przypadku ustalania wysokości emerytury w czerwcu ówczesne przepisy nie przewidywały uwzględniania dodatkowych waloryzacji kwartalnych, lecz wyłącznie roczną. W rezultacie emeryci, którzy przechodzili na emeryturę w czerwcu, mogli mieć świadczenie nawet o kilkaset złotych niższe. Na ten problem zwracał uwagę m.in. Trybunał Konstytucyjny.

ZUS sam przeliczy emerytury czerwcowe

Nowela wejdzie w życie 1 stycznia 2026 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeliczy wysokość emerytur przyznanych lub przeliczonych w czerwcu w latach 2009–2019.

Zakład podkreślił, że emeryt lub rencista nie musi składać żadnego wniosku. ZUS zrobi to z urzędu i po przeliczeniu wyda nową decyzję. Jeśli nowa kwota okazałaby się niższa od dotychczasowej, świadczenie pozostanie bez zmian.

Nowe zasady obejmują osoby, które w latach 2009–2019 przeszły na emeryturę od czerwca lub miały przeliczoną emeryturę od tego miesiąca, albo pobierają rentę rodzinną po zmarłym, któremu ZUS ustalił lub przeliczył emeryturę od czerwca w latach 2009–2019.

Chodzi również o osoby pobierające rentę rodzinną po osobie, która: osiągnęła wiek emerytalny (60 lat - kobieta, 65 lat - mężczyzna); zmarła w czerwcu w latach 2009-2019, ale nie zdążyła złożyć wniosku o emeryturę lub nie miała ustalonego prawa do emerytury.

ZUS ponownie obliczy wysokość emerytury według zasad obowiązujących w dniu jej pierwotnego ustalenia (czyli tak, jakby emerytura była przyznana w innym miesiącu niż czerwiec). Następnie zwaloryzuje kapitał i świadczenia do chwili obecnej.

Lepiej nie składać wniosku

Mimo że przeliczenie tzw. emerytur czerwcowych będzie automatyczne, emeryci zaczęli kierować wnioski do ZUS w tej sprawie.

Zakład wyjaśnił, że jeśli taki wniosek zostanie zgłoszony przed 1 stycznia 2026 r. i na ten dzień postępowanie w sprawie rozpatrzenia tego wniosku będzie w toku lub sprawa o ustalenie prawa do tych świadczeń lub ich wysokości będzie trwać przed sądem, ZUS zawiesi postępowanie w sprawie ustalenia wysokości emerytury lub renty rodzinnej przewidziane w nowej ustawie. ZUS wróci do niego, gdy ostatecznie zakończy się to wcześniejsze postępowanie.

Jeśli ZUS prowadzi postępowanie w sprawie wysokości świadczenia w związku z ustaleniem emerytury od czerwca danego roku lub takie postępowanie toczy się w sądzie, a rozpoczęło się przed 1 stycznia 2026 r., to trwa ono do czasu, kiedy uprawomocni się kończąca je decyzja lub orzeczenie sądu.

ZUS ponownie wyliczy tylko wysokość emerytury ustalonej od czerwca w latach 2009-2019 na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zakład podkreślił, że wszystkie sprawy zostaną załatwione najpóźniej do 31 marca 2026 roku.