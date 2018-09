​Tylko w sobotę utonęło sześć osób - podało na Twitterze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jak dodano, od początku sezonu, tj. od 1 kwietnia, utonęło łącznie 375 osób. RCB apeluje zarazem o rozsądek i przypomina zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą.

Skończyły się wakacje, ale niestety nie kończą się wypadki nad wodą. Tylko wczoraj utonęło aż 6 osób - napisało na Twitterze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od początku sezonu woda pochłonęła 375 osób - dodało.

Do dwóch utonięć doszło w sobotę w Ustce, o czym informowaliśmy na RMF24.pl . Do zdarzenia doszło około południa. Mimo podjętej akcji reanimacyjnej mężczyzn, w wieku 79 i 41 lat, nie udało się uratować.

Na początku tygodnia RCB podało, że w okresie wakacyjnym - od 23 czerwca do 2 września - utonęło 188 osób. Do utonięć dochodziło najczęściej nad jeziorem, a ginęli głównie mężczyźni. Mimo tego, że tegoroczne wakacje były, w porównaniu do roku ubiegłego, bezpieczniejsze, to jednak sezon wiosenny był wyjątkowo tragiczny - podkreśliło RCB.

RCB apeluje o rozsądek i przypomina na Twitterze m.in. o tym, by nie wchodzić do wody po alkoholu i środkach odurzających, nie skakać do wody w miejscach nieznanych, nie wbiegać do wody rozgrzanym, nie wypływać na materacu daleko od brzegu. Zaleca także zakładanie kapoka na łódce, kajaku i rowerze wodnym.