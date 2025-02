Premier Donald Tusk spotkał się z astronautami, którzy wiosną tego roku wyruszą w misję na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS). Wśród nich jest także Polak Sławosz Uznański-Wiśniewski. "To jest dla nas prawdziwy przełom" - powiedział na konferencji szef rządu, podkreślając, że Europejski Bank Inwestycyjny zdecydował się zainwestować 300 mln euro w polski program satelitarny.

Donald Tusk i Sławosz Uznański-Wiśniewski / Piotr Nowak / PAP

Wiosną tego roku czterech astronautów, w tym Peggy Whitson (USA), jako dowódczyni misji, Shubhanshu Shukla (Indie), Tibor Kapu (Węgry) oraz Sławosz Uznański-Wiśniewski (Polska) wyruszy na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) w ramach misji Axiom-4. Trzech członków tej załogi, w tym dowódczyni misji Peggy Whitson, odwiedziło Polskę, gdzie spotkali się m.in. z premierem Tuskiem.

Polska jest bardzo zaangażowana we własny program kosmiczny, ale także w międzynarodowe inicjatywy, takie jak ta misja. Lot pierwszego polskiego astronauty w XXI wieku, a drugiego w ogóle to jest zwieńczenie tego pierwszego etapu, ale podkreślam - pierwszego etapu - mówił szef polskiego rządu.

Premier zauważył również symbolikę obecności obywateli USA i Węgier w załodze misji, nazywając te narody "najbliższymi sercom Polaków, niezależnie od polityki". To historyczny krok w rozwoju polskiego programu kosmicznego, który zdaniem Tuska otwiera nowe perspektywy dla naszego kraju w eksploracji Kosmosu.

Zdaniem Tuska Kosmos już nie jest tylko "grą wyobraźni", czymś, co "tak sobie obserwujemy, czasami w telewizji, czasami w książkach science-fiction". Staje się przestrzenią, w której będą obecne także polskie ambicje - mówił premier.

Wojna Rosji z Ukrainą rozgrywa się także w kosmosie

Zdaniem premiera Polska jest coraz "aktywniejszym graczem" w rozwoju nauki i nowych technologii. To brzmi ciągle może przesadnie ambitnie, ale to jest taki moment (...) i będziemy w tym pomagać, popularyzować nie tylko loty kosmiczne, ale i naukę - powiedział Donald Tusk.

Kto obserwuje wojnę w Ukrainie, ten wie, jak kluczową rolę odgrywają te możliwości, które rodzą się w Kosmosie - czy to jest łączność satelitarna, czy to są już operacje bezpośrednio na froncie - mówił Tusk, który podkreślił, że to dzięki wsparciu Stanów Zjednoczonych i Europy wciąż możemy czuć się bezpiecznie.

To także dlatego, że wolny świat jest tak aktywny i tak kreatywny, jeśli chodzi o przestrzeń kosmiczną - dodawał szef rządu.

Uznański: Polska znajdzie miejsce w Kosmosie

Mam nadzieję, że znajdziemy na stałe swoje miejsce w Kosmosie długoterminowo i będziemy rośli jako międzynarodowy gracz, kształtujący przyszłość technologiczną Europy. Myślę, że mamy na to potencjał - powiedział Uznański-Wiśniewski w środę w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Polski astronauta podkreślił, że jest technologiem, inżynierem i przez ostatnie 15 lat pracował jako inżynier. Reprezentuję Polskę, reprezentuję siebie, ale też reprezentuję tysiące inżynierów, którzy pracują (...) latami - dodał.

Przypomniał, że zabierze na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) 13 eksperymentów z Polski, wyselekcjonowanych spośród 65 zgłoszonych. Dotyczą one bardzo wielu dziedzin - od medycyny, biologii, poprzez biotechnologię, po nauki inżynierskie. Wyraził nadzieję, że uda się je wszystkie przeprowadzić.

Pierwsza prywatna misja astronautyczna na stację, Axiom Mission 1, wystartowała w kwietniu 2022 roku. Astronauci spędzili na pokładzie ISS 17 dni. Druga misja, Axiom Mission 2, była dowodzona przez Whitson i wystartowała w maju 2023 roku. Astronauci spędzili na orbicie osiem dni.

Najnowsza prywatna misja, Axiom Mission 3, rozpoczęła się w styczniu ubiegłego roku, pobyt załogi na ISS trwał 18 dni.

Załoga misji Axiom Mission 4, czyli Ax-4 po połączeniu z Międzynarodową Stacją Kosmiczną (ISS) ma spędzić do 14 dni na pokładzie orbitalnego laboratorium, realizując misję składającą się z szeregu eksperymentów naukowych, a także działań edukacyjnych i komercyjnych.