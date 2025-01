Agencja NASA i jej międzynarodowi partnerzy oficjalnie zatwierdzili załogę czwartej prywatnej misji astronautycznej Axiom Space na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Peggy Whitson, była astronautka NASA i dyrektor ds. lotów kosmicznych załogowych w Axiom Space, będzie dowodzić komercyjną misją, podczas której astronauta z Indii Shubhanshu Shukla będzie pełnił rolę pilota. Dwaj specjaliści misji to astronauta projektowy Europejskiej Agencji Kosmicznej: Sławosz Uznański-Wiśniewski z Polski oraz Tibor Kapu z Węgier. Misja Ax-4 wystartuje na pokładzie statku kosmicznego SpaceX Dragon z Centrum Kosmicznego im. Kennedy'ego na Florydzie nie wcześniej niż wiosną 2025 roku. Polski astronauta zadeklarował, że zabierze ze sobą na orbitę... pierogi.

Załoga misji Ax-4. Od lewej: Tibor Kapu z Węgier, astronauta Indyjskiej Organizacji Badań Kosmicznych Shubhanshu Shukla, była astronautka NASA Peggy Whitson oraz astronauta projektowy Europejskiej Agencji Kosmicznej Sławosz Uznański-Wiśniewski z Polski.

Sławosz Uznański-Wiśniewski swoje pierogowe plany ujawnił podczas pierwszej konferencji prasowej całej załogi misji Axiom-4.

"Pierwsze partie eksplodowały"

Pierogi mają trafić na orbitę w postaci liofilizowanej, takiej, jaką zabiera się ze sobą na przykład na górskie wyprawy.

Astronauta przyznał, że z udziałam polskiej firmy opracowano specjalną procedurę, która nie była taka prosta. Trzeba było wymyślić, jak odprowadzić wilgoć, głównie z nadzienia.

To było trudne, pierwsze partie eksplodowaly, gdy próbowaliśmy to zrobić. Trwało to kilka tygodni i firma dopracowała odpowiednią procedurę. Mogę teraz dumnie zapowiedzieć, że popróbujemy ich na orbicie, poczestuję naszą załogę i myślę, że podzielimy się też ze stałą załogą Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, jeśli nam wystarczy... Trzeba będzie tylko dodać wodę o odpowiedniej temperaturze - mówił Sławosz Uznański-Wiśniewski.



14 dni na pokładzie orbitalnego laboratorium

Załoga misji Axiom Mission 4, czyli Ax-4 po połączeniu z Międzynarodową Stacją Kosmiczną (ISS) ma spędzić do 14 dni na pokładzie orbitalnego laboratorium, realizując misję składającą się z szeregu eksperymentów naukowych, a także działań edukacyjnych i komercyjnych.

Dla każdego z trzech krajów będzie to druga misja astronauty w historii. Poprzednie odbyły się w ramach radzieckiego programu InterKosmos ponad 40 lat temu. Dla Indii, Polski i Węgier będą to zarazem pierwsze wizyty na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Praca z utalentowaną i różnorodną załogą Ax-4 była głęboko satysfakcjonującym doświadczeniem - mówi Peggy Whitson.

Świadectwo ich bezinteresownego zaangażowania i oddania w rozszerzaniu horyzontów i tworzeniu możliwości dla ich narodów w eksploracji kosmosu jest naprawdę niezwykłe. Każdy członek załogi wnosi unikalne mocne strony i perspektywy, czyniąc naszą misję nie tylko przedsięwzięciem naukowym, ale także świadectwem ludzkiej pomysłowości i pracy zespołowej. Znaczenie naszej misji polega na przesuwaniu granic tego, co możemy osiągnąć razem i inspirowaniu przyszłych pokoleń do marzeń o większych rzeczach i sięgania dalej - dodaje.

Pierwsza prywatna misja astronautyczna na stację, Axiom Mission 1, wystartowała w kwietniu 2022 roku. Astronauci spędzili na pokładzie ISS 17-dni. Druga misja, Axiom Mission 2, była dowodzona przez Whitson i wystartowała w maju 2023 roku. Astronauci spędzili na orbicie osiem dni.

Najnowsza prywatna misja, Axiom Mission 3, rozpoczeła się w styczniu ubiegłego roku, pobyt załogi na ISS trwał 18 dni.