Przekazał, że omówił z Tuskiem postępy w przygotowaniu traktatu dwustronnego, który jest finalizowany między Polską a Francją.

"W obszarach strategicznych - obronności, energetyce, energetyce jądrowej, transporcie, współpracy naukowej, językowej i kulturalnej - ten traktat umocni jeszcze bardziej więzi między naszymi krajami. Do zobaczenia już wkrótce w Nancy" - zakończył wpis Emmanuel Macron.

Pakt z Francją przełomowy dla Polski?

Po spotkaniu przywódców w marcu Tusk poinformował, że prace nad traktatem polsko-francuskim są finalizowane. Jak mówił, wiele wskazuje na to, że będzie on przełomowy, jeżeli chodzi o wzajemne gwarancje bezpieczeństwa.

To byłby także kolejny krok na rzecz urealnienia tego, co my nazywamy gwarancjami bezpieczeństwa dla Europy, dla Polski - powiedział polski premier.

O finalizowaniu prac nad traktatem o wzmocnionej przyjaźni i współpracy między Polską i Francją mówił już w styczniu minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Przekonywał wówczas, że nowy traktat będzie stanowił istotny impuls dla stosunków polsko-francuskich, a jego finalizacja nastąpi w najbliższych miesiącach.