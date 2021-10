"W Polsce mamy dziś do czynienia z władzą, która w swoim rdzeniu jest antyeuropejska, a co najmniej eurosceptyczna” – ocenił w wywiadzie dla TVN24 były premier, a obecnie lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. "Samego Jarosława Kaczyńskiego zawsze bardzo irytowało, to było dla niego nie do zaakceptowania, że są jakieś ograniczenia dla jego woli. Czy one są wewnętrzne, czy to jest konstytucja, czy to są niezależne sądy, niezależne media czy UE. On nie spocznie, dopóki nie wyzwoli siebie samego z tego typu ograniczeń" – ostrzegł.

