Policja ze Zgorzelca szuka świadków tragicznego wypadku, do którego doszło w niedzielę we wsi Koźmin. W zderzeniu dwóch aut zginął tam trzyletni chłopiec.

Zdjęcie z miejsca wypadku / Straż Pożarna Zgorzelec /

Jak informuje policja, wypadek miał miejsce ok. godz. 15:35 na drodze wojewódzkiej nr 352. Zderzyły się tam dwa auta osobowe. 3-letni chłopiec zmarł w wyniku obrażeń. Jego matka - jak informuje straż pożarna, to 29-latka w zaawansowanej ciąży - trafiła do szpitala. Według ustaleń reportera RMF FM, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Policja apeluje o kontakt do świadków wypadku. Prosi też o zgłaszanie się osób podróżujących tą trasą, których samochody są wyposażone w wideorejestratory i wszystkich, którzy mają istotne informacje w tej sprawie. Można zgłaszać się osobiście do Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu lub dzwonić pod numery telefonu 47 87 322 50 i 47 87 322 00.



Jak informuje prokuratura, w sprawie tego wypadku zatrzymano jedną pijaną osobę. Nie wiadomo jednak, czy to sprawca wypadku - jak ustalono, samochodem jechało prawdopodobnie więcej osób.



