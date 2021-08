O godz. 9 na Wiśle w okolicach Płocka wznowiono poszukiwania starosty płockiego. Mariusz Bieniek zaginął w niedzielę po wypadku łódki. Dwaj towarzyszący mu mężczyźni samodzielnie dotarli na brzeg.

Akcja poszukiwawcza w okolicy Świniar. Zdjęcie z 23 sierpnia. / Szymon Łabiński / PAP

W poszukiwaniach Mariusza Bieńka udział bierze ponad 120 strażaków, policjantów i ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Służby prowadziły akcję także wczoraj, jednak późnym wieczorem została ona przerwana.



Wypadek na Wiśle niedaleko Płocka

Do wypadku doszło w niedzielę wieczorem na Wiśle powyżej miejscowości Świniary niedaleko Płocka. Jak informowała wcześniej straż pożarna, gdy z łodzi wypadło trzech mężczyzn, dwóch z nich wydostało się na brzeg, w tym dzięki pomocy innych osób. Trzeciego mężczyzny natomiast nie udało się odnaleźć, mimo trwającej kilka godzin akcji, którą zakończono po zmroku.

W poniedziałek Prokuratura Rejonowa w Płocku potwierdziła, że zaginiony to starosta płocki Mariusz Bieniek, który wraz z dwoma znajomymi popłynął w niedzielę Wisłą na ryby. Wcześniej tożsamość poszukiwanego była znana nieoficjalnie. Jak zapowiedział zastępca prokuratora rejonowego w Płocku Marcin Policiewicz, w sprawie wypadku zostanie wszczęte śledztwo. Jeszcze w poniedziałek przesłuchano m.in. dwóch mężczyzn, który uczestniczyli w zdarzeniu.

Mogę oficjalnie potwierdzić, że poszukiwania dotyczą starosty płockiego. Na tę chwilę, wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z nieszczęśliwym wypadkiem - powiedział prokurator Policiewicz. Odnosząc się do wstępnych ustaleń, dotyczących wypadku, wyjaśnił, że łódź wywróciła się po tym, jak wpłynęła na mieliznę.

Z uwagi na to, że nie było tam głęboko, płynący łodzią podjęli próbę postawienia jej na wodzie. W pewnej chwili starosta oddalił się i nie był w stanie wrócić. Dwaj pozostali mężczyźni, mimo podjętej próby, nie zdołali do niego dopłynąć - dodał prokurator Policiewicz.

Jeszcze w niedzielę płetwonurkom udało się zlokalizować wywróconą na Wiśle łódź, jednak w trakcie jej przeszukania nie znaleziono tam poszukiwanego. W ramach śledztwa łódź będzie poddana szczegółowym oględzinom.