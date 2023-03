"Kiedy się stawia tego typu ostre oskarżenia, jak Janina Ochojska, one muszą być potwierdzone. Jeżeli nie są, robi się krzywdę ludziom, o których się mówi" - powiedział prezydent Warszawy, wiceszef PO Rafał Trzaskowski. Dodał, że w poważnych sprawach "radziłby powściągliwość".

Janina Ochojska / Leszek Szymański / PAP

Trzaskowski w Polsat News odniósł się do słów europosłanki, wybranej z list Koalicji Europejskej PO, PSL SLD .N Zieloni, założycielki Państwowej Akcji Humanitarnej Janiny Ochojskiej, które padły w piątkowym wywiadzie dla TOK FM.

Ochojska mówiła o sytuacji migrantów na granicy polsko-białoruskiej, sugerując, że polscy leśnicy usuwali ciała zmarłych migrantów, które są "w jakimś zbiorowym grobie".

W reakcji na tę wypowiedź rzecznik Lasów Państwowych zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury. W niedzielę, minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro poinformował, że polecił prokuraturze wszcząć postępowanie karne w tej sprawie. Rzecznik rządu Piotr Müller stwierdził z kolei, że "oczekuje, że liderzy Platformy Obywatelskiej: Donald Tusk oraz Rafał Trzaskowski odetną się od tych kłamstw".

Tej sprawie towarzyszy bardzo dużo emocji i rozumiem, że Janinie Ochojskiej też towarzyszą emocje jako osobie, która zawsze była zaangażowana w pomaganie słabszym, natomiast na pewno nie powinno się tego typu informacji podawać publicznie, jeżeli nie jest ona w stu procentach potwierdzona, bo to są zbyt poważne sprawy - powiedział Trzaskowski.

Jego zdaniem w takich sprawach powinno się stronić od ostrych emocji, bo to rodzi kolejne podziały i będzie też wykorzystywane przeciwko samej Ochojskiej.

Radziłbym powściągliwość - dodał Trzaskowski.

Kiedy się stawia tego typu ostre oskarżenia, one muszą być potwierdzone. Jeżeli nie są, to robi się krzywdę ludziom, o których to się mówi. Po drugie, zawsze będzie taka reakcja PiS i będzie jeszcze głębszy rów pomiędzy nami, a tego powinniśmy unikać - podkreślił wiceszef PO.