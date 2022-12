"Nie wydaje mi się, żeby te wszystkie warunki zostały spełnione. Pan premier Morawiecki wiele obiecuje i mówi 'już, już', ale tych pieniędzy cały czas nie ma" - powiedziała o oczekiwanych przez Polskę środkach z Krajowego Planu Odbudowy europosłanka i prezes Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska, która była gościem Tomasza Terlikowskiego w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. Na pytanie o to, czy ustawa sądowa pozwoli wypełnić wymagania Komisji Europejskiej, stwierdziła: "Trudno jest mi ocenić, ponieważ nie znam się na funkcjonowaniu sądów na tyle, żeby móc powiedzieć, że ta propozycja jest dobra".

Myślę, że Komisja Europejska bardzo chciałaby wypłacić Polsce te pieniądze, bo sytuacja jest bardzo trudna, ale jak to zostanie potraktowane, to jest wróżenie z fusów. Pierwszy warunek, jeżeli zostanie spełniony i jeżeli zostanie zaakceptowany, myślę, że może być przyczynkiem, ale jednak mowa była o spełnieniu wszystkich kamieni milowych - powiedziała Janina Ochojska.

Prowadzący Popołudniową rozmowę w RMF FM zapytał europosłankę o skalę zbrodni rosyjskich w Ukrainie. To, co Rosjanie robią w Ukrainie, można nazwać ludobójstwem - stwierdziła Ochojska. Rosja w swojej historii wykazywała się ogromnym okrucieństwem - powiedziała i dodała, że "teraz Rosja robi to samo".

Podobno średnia przeżycia młodych (w Rosji), od momentu poboru wynosi 12 dni - zaznaczyła.

Janina Ochojska podkreśliła, że "ludzie z powiązanymi drutami rękoma, strzały w tył głowy - to wszystko przypomina historię Rosji, a wcześniej Związku Radzieckiego, ale to jest cały czas to samo".

Putin jest drugim Stalinem, drugim caratem - dodała.