Do tragicznego wypadku doszło na ul. Stelli-Sawickiego w Krakowie. W wyniku zderzenia motocykla z samochodem osobowym kierowca motoru zmarł na miejscu, a kierująca samochodem trafiła do szpitala - poinformowała rzeczniczka krakowskiej policji Barbara Szczerba.

Z informacji policji wynika, że do wypadku doszło około godz. 12:30 na ul. Stelli-Sawickiego. Według wstępnych ustaleń, kierująca samochodem osobowym marki Fiat Seicento 78-letnia kobieta, wykonując manewr zawracania, zderzyła się z jadącym z przeciwnego kierunku motocyklistą.



36-letni kierujący motocyklem poniósł śmierć na miejscu, a kierująca samochodem kobieta trafiła do szpitala - powiedziała Barbara Szczerba.



Na miejscu wypadku prowadzone były oględziny z udziałem prokuratora i biegłego sądowego od wypadków drogowych.



Będą ustalane okoliczności i przyczyny wypadku. Za wcześnie, by wypowiadać się na ten temat - powiedziała rzeczniczka.



Jak informowały służby ratownicze, siła uderzenia była tak duża, że seicento dachowało.



(ph)