Do tragicznego pożaru doszło w jednym z bloków w Rzeszowie. W spalonym mieszkaniu znaleziono ciało mężczyzny.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

W nocy podkarpaccy strażacy interweniowali także w związku z ulatniającym się tlenkiem węgla.

Przed godziną 2:00 nad ranem przemyscy strażacy zostali wezwani do podejrzenia zatruciem tlenkiem węgla. Do zdarzenia doszło w Ostrowie w jednym z mieszkań w bloku wielorodzinnym. Do szpitala z objawami zatrucia tlenkiem węgla trafiła kobieta i jej 1,5-roczny syn - mówił młodszy brygadier Marcin Betleja z podkarpackiej straży pożarnej.

Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.



Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.