Ratownicy TOPR zamieścili w mediach społecznościowych film z dzisiejszego lotu patrolowego śmigłowca, by pokazać jak dużo jest śniegu w Tatrach. Przypominają, że na jutro ogłoszono trzeci, a więc znaczny stopień zagrożenia lawinowego, a prognozy pogody wskazują, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć. Uważajcie w weekend w Tatrach!

/ Facebook

Filmik nakręcony z pokładu śmigłowca TOPR pokazuje masy nawianego śniegu na graniach i we wszystkich załamaniach terenu. Wyraźnie widać nawisy śnieżne. Wszystkie żleby i kociołki wręcz "zabite" śniegiem. To wynik dużych opadów śniegu, ale przede wszystkim silnego wiatru, który wiał niemal bez przerwy od trzech tygodni. To on odłożył duże masy śniegu i sprasował go.



Jak niebezpieczna jest to sytuacja pokazały lawiny, które zeszły w ostatnich dniach w bardzo popularnych wśród turystów i narciarzy miejscach: nad Morskim Okiem, na trasę z Kasprowego Wierchu czy w Zawratowym Żlebie. Ze względu na duże prawdopodobieństwo zejścia lawiny zamknięto nawet drogę do Morskiego Oka.





Co gorsza, w najbliższym czasie spodziewane jest ocieplenie, które może jeszcze bardziej pogorszyć sytuacje lawinową w Tatrach - ostrzegają tatrzańscy ratownicy: Niestety zrobi się ciepło a izoterma 0 ma się podnieć do granicy 2300 m n.p.m. Oznacza to, że śniegi zrobią się ciężkie i można spodziewać się wielu lawin wyzwalanych samoczynnie. Niektóre z nich mogą osiągać dna dolin‼️ Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz nie planowanie na jutro wycieczek w miejsca zagrożone lawinami.