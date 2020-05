Stadnina Janów Podlaski na dnie - alarmuje "Rzeczpospolita". Jak podkreśla dziennik, prokuratura, zamiast zająć się obecnymi kłopotami hodowli, wciąż bada rzekome nieprawidłowości z przeszłości.

Stadnina w Janowie Podlaskim (zdj. arch.) / Wojciech Pacewicz / PAP

Jak informuje “Rzeczpospolita" , prokuratura po raz kolejny - tym razem do 9 sierpnia - przedłużyła śledztwo w sprawie rzekomych nieprawidłowości w legendarnej stadninie koni arabskich w czasie, gdy kierował nią Marek Trela.