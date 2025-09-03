Od września do grona prowadzących internetowego Radia RMF24 dołączyli komandor Maksymilian Dura, Marek Tejchman oraz Lidia Krawczuk. W nowym sezonie stacja jeszcze mocniej stawia na ekspertów w swoich dziedzinach i poszerza ofertę o autorskie programy.

Teren wojskowy – o obronności w żołnierskich słowach

Komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura / Archiwum RMF FM

Komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura, były szef Wydziału w Zarządzie Dowodzenia i Łączności Sztabu Marynarki Wojennej, a aktualnie redaktor portalu Defence24 w każdą środę po 16:00 będzie miał swój autorski program, w którym przybliży słuchaczom i skomentuje aktualne tematy ze świata wojska i obronności.

Od Tarczy Wschód, przez drony, po wojnę hybrydową - krótko i w żołnierskich słowach mówić będziemy o tym, na co już teraz Polska przeznacza blisko 5 proc. PKB. Jak mówi kmdr Dura, "w wojsku jastrząb to nie musi być ptak, a orka to nie jest ssak. Będę wyjaśniał te wojskowe zawiłości".

Wśród tematów pierwszego wydania "Terenu wojskowego" w Radiu RMF24 katastrofa F-16 w Radomiu, w której zginął major Maciej "Slab" Krakowian, oraz eksplozja drona na polu kukurydzy w Osinach na Lubelszczyźnie.

"Teren wojskowy" w każdą środę między 16:00 a 18:00 na antenie Radia RMF24. Program będzie też dostępny w formie podcastu na RMFon.pl i RMF24.pl.

Gospodarczy tydzień - wielka ekonomia z perspektywy zwykłego człowieka

Marek Tejchman, wicenaczelny "Dziennika Gazety Prawnej" i jeden z prowadzących Popołudniową rozmowę w RMF FM / Archiwum RMF FM

W piątki po 16:00 na antenie pojawi się "Gospodarczy tydzień". Marek Tejchman, dziennikarz ekonomiczny i wicenaczelny "Dziennika Gazety Prawnej", jeden z prowadzących Popołudniową rozmowę w RMF FM wraz ze swoimi gośćmi podsumuje najważniejsze gospodarcze tematy tygodnia w Polsce i na świecie.

Słuchacze dowiedzą się o wszystkim, co wydarzyło się w świecie ekonomii i gospodarki w ostatnich dniach, i jaki ma to wpływ na stan ich portfeli. Podsumowania będzie też można posłuchać w podcaście na platformie RMFon.pl oraz obejrzeć na kanale YouTube RMF24.

Gościem pierwszego programu będzie dr Piotr Arak, główny ekonomista VeloBanku, były dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Taka Ameryka - wielka polityka i codzienne życie za oceanem

Lidia Krawczuk, autorka podcastu “Ameryka i ja” oraz książek o USA / Archiwum RMF FM

Grono prowadzących Radia RMF24 powiększyła też mieszkająca w Waszyngtonie Lidia Krawczuk, autorka podcastu "Ameryka i ja" oraz książek o USA.

W każdą niedzielę po 12:00 w Radiu RMF24 zaprosi słuchaczy na dwugodzinny program, w którym opowie o sprawach, którymi żyją Amerykanie. Od wielkiej polityki, po codzienność amerykańskiej ulicy. To będzie swoista podróż przez współczesne Stany Zjednoczone.

Oprócz nowych autorskich programów Radio RMF24 niezmiennie stawia na aktualność i jak najszybsze relacjonowanie najważniejszych wydarzeń. W "Poranku", "Przedpołudniu", "Popołudniu" i "Wieczorze Radia RMF24" pojawiają się relacje reporterów oraz komentarze i opinie ekspertów. Już na start dnia Piotr Salak zaprasza na Rozmowę o 7:00 w Radiu RMF24, w której wraz z czołowymi politykami komentuje najważniejsze wydarzenia i zapowiada gorące tematy dnia.

Autor: Łukasz Król