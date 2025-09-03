Od września do grona prowadzących internetowego Radia RMF24 dołączyli komandor Maksymilian Dura, Marek Tejchman oraz Lidia Krawczuk. W nowym sezonie stacja jeszcze mocniej stawia na ekspertów w swoich dziedzinach i poszerza ofertę o autorskie programy.
Komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura, były szef Wydziału w Zarządzie Dowodzenia i Łączności Sztabu Marynarki Wojennej, a aktualnie redaktor portalu Defence24 w każdą środę po 16:00 będzie miał swój autorski program, w którym przybliży słuchaczom i skomentuje aktualne tematy ze świata wojska i obronności.
Od Tarczy Wschód, przez drony, po wojnę hybrydową - krótko i w żołnierskich słowach mówić będziemy o tym, na co już teraz Polska przeznacza blisko 5 proc. PKB. Jak mówi kmdr Dura, "w wojsku jastrząb to nie musi być ptak, a orka to nie jest ssak. Będę wyjaśniał te wojskowe zawiłości".
Wśród tematów pierwszego wydania "Terenu wojskowego" w Radiu RMF24 katastrofa F-16 w Radomiu, w której zginął major Maciej "Slab" Krakowian, oraz eksplozja drona na polu kukurydzy w Osinach na Lubelszczyźnie.
"Teren wojskowy" w każdą środę między 16:00 a 18:00 na antenie Radia RMF24. Program będzie też dostępny w formie podcastu na RMFon.pl i RMF24.pl.
W piątki po 16:00 na antenie pojawi się "Gospodarczy tydzień". Marek Tejchman, dziennikarz ekonomiczny i wicenaczelny "Dziennika Gazety Prawnej", jeden z prowadzących Popołudniową rozmowę w RMF FM wraz ze swoimi gośćmi podsumuje najważniejsze gospodarcze tematy tygodnia w Polsce i na świecie.
Słuchacze dowiedzą się o wszystkim, co wydarzyło się w świecie ekonomii i gospodarki w ostatnich dniach, i jaki ma to wpływ na stan ich portfeli. Podsumowania będzie też można posłuchać w podcaście na platformie RMFon.pl oraz obejrzeć na kanale YouTube RMF24.
Gościem pierwszego programu będzie dr Piotr Arak, główny ekonomista VeloBanku, były dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
Grono prowadzących Radia RMF24 powiększyła też mieszkająca w Waszyngtonie Lidia Krawczuk, autorka podcastu "Ameryka i ja" oraz książek o USA.
W każdą niedzielę po 12:00 w Radiu RMF24 zaprosi słuchaczy na dwugodzinny program, w którym opowie o sprawach, którymi żyją Amerykanie. Od wielkiej polityki, po codzienność amerykańskiej ulicy. To będzie swoista podróż przez współczesne Stany Zjednoczone.
Oprócz nowych autorskich programów Radio RMF24 niezmiennie stawia na aktualność i jak najszybsze relacjonowanie najważniejszych wydarzeń. W "Poranku", "Przedpołudniu", "Popołudniu" i "Wieczorze Radia RMF24" pojawiają się relacje reporterów oraz komentarze i opinie ekspertów. Już na start dnia Piotr Salak zaprasza na Rozmowę o 7:00 w Radiu RMF24, w której wraz z czołowymi politykami komentuje najważniejsze wydarzenia i zapowiada gorące tematy dnia.
