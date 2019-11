W sobotę 16 listopada na Placu Franciszkańskim przed Bazyliką św. Franciszka z Asyżu w Krakowie stanie pomnik Jana III Sobieskiego. Ten sam, który w ubiegłym roku - przy okazji 335. rocznicy odsieczy wiedeńskiej - miał zostać ustawiony na wzgórzu Kah­lenberg. Niestety władze Wiednia cofnęły zgodę na pomnik.

Pierwsza próba budowy pomnika Jana III Sobieskiego miała miejsce już rok po odsieczy wiedeńskiej, czyli w 1684 roku. Teraz to 13. próba postawienia pomnika polskiego króla.

Kamień węgielny pod jego budowę został wmurowany sześć lat temu, w 330. rocznicę zwycięskiej bitwy. Rok temu monument, który został odlany w Gliwicach, miał trafić do stolicy Austrii. Pomnik Jana III Sobieskiego miał stanąć na przygotowanym już cokole na wzgórzu Kah­lenberg, skąd król Polski dowodził w zwycięskiej bitwie o Wiedeń.

Okazało się jednak, że nowe władze Wiednia zgodę cofnęły na pomnik.

W Wiedniu Sobieski nie jest mile widziany

Można żartobliwie powiedzieć, że teraz Wiedeń nie jest miastem, któremu coś zagraża i Sobieski nie jest mile widziany - mówi RMF FM inicjator projektu Piotr Zapart, przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika Króla Jana III Sobieskiego w Wiedniu i członek Bractwa Kurkowego w Krakowie.

A przecież wszystkie zgody mieliśmy, była piękna współpraca między urzędem, magistratem Wiednia i Krakowa; porozumienie było podpisane między prezydentem miasta Krakowa Jackiem Majchrowskim a burmistrzem Michaelem Häuplem - opowiada naszemu dziennikarzowi Markowi Balawajdrowi. Problem pojawił się jednak, gdy zmienił się burmistrz.

11 lipca byliśmy z prezydentem Jackiem Majchrowskim zaproszeni na spotkanie z nowym burmistrzem Michaelem Ludwigiem. I tam nam oznajmiono, że powołana nowa komisja stwierdziła, że pomnik nie spełnia walorów artystycznych, jest archaiczny i z uwagi na to Wiedeń cofa zgodę - wspomina Piotr Zapart. Ale według niego to raczej chodzi o jakiś kompleks historyczny Austriaków.



Osoby zaangażowane w budowę pomnika twierdzą, że burmistrz Wiednia (Michael Ludwig z partii socjaldemokratycznej) ulega naciskom frakcji skrajnie lewicowych, według których pomnik ma wydźwięk antyturecki. Władze kraju liczą się z tą mniejszością narodową, ponieważ w Austrii mieszka około pół miliona muzułmanów, z czego duża część to Turcy.

Walka o pomnik Sobieskiego w Wiedniu trwa

Piotr Zapart zaznacza, że Komitet Budowy Pomnika nie składa broni i wciąż walczy, by monument polskiego króla stanął na Kah­lenbergu.



Piszemy listy do burmistrza, żeby raz jeszcze swoją decyzję zweryfikowali. (...) Powołaliśmy też komitet międzynarodowy, w którego skład wchodzą przedstawiciele kilku krajów m.in. Węgier, Słowacji, Czech, Ukrainy czy Białorusi. Rozmawiamy z Niemcami. Chodzi o to, by powstał ruch międzynarodowy. Sobieski jest symbolem. To on uratował Europę, doprowadził do tego, że mamy Europe wolną i w takich oto graniach - podkreśla.



Cytat Sobieski pojechał walczyć w imię idei, na prośbę papieża, Habsburgów, pojechał ratować Europę przed islamem. To postać nietuzinkowa

Zanim jednak pomnik, którego twórcą jest profesor Czesław Dźwigaj, stanie w Wiedniu, będzie można obejrzeć go w Krakowie.



Pomnik Jana III Sobieskiego... na lawecie

Stanie na placu Franciszkańskim. Symbolicznie ma to wielkie znaczenie - zaznacza Piotr Zapart. Przypomnijmy, że po zwycięstwie pod Wiedniem Sobieski wypowiedział słowa: przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył - dodaje.

Pomnik - jak opowiada - w sobotę rano zostanie przywieziony na lawecie z Gliwic, gdzie został odlany. Na rogatkach miasta powitają go "husarze na motorach". W ich eskorcie pomnik zostanie przewieziony na ulicę Franciszkańską. Tam przejmie go kolejna eskorta, która doprowadzi go na plac Franciszkański i tam zostanie ustawiony na lawecie - opowiada.



Zostanie zachowana pewna symbolika - podkreśla Piotr Zapart. Ten pomnik będzie cały czas w drodze. Będzie czekał na wjazd do Wiednia i dlatego on będzie stał na lawecie, tak by w każdej chwili - jak tylko zmieni się stanowisko Wiednia - a mamy taką nadzieję - ruszyć jeszcze raz z Krakowa na Wiedeń.

W Krakowie pomnik będzie można podziwiać przez kilka najbliższych dni. Potem przyjdzie pora na kolejne miejsca jego ekspozycji. Mam sygnały, że chcą go u siebie zaprezentować Nowy Sącz, Nysa, Brzeg. Warszawa też jest zainteresowana - opowiada.



Sobieski z buławą w ręku

Pomnik waży około 4 ton, ma 3 metry wysokości i prawie 8 metrów długości. To Sobieski z buławą w ręku w trakcie natarcia. Za nim są husarzy - symboliczne skrzydła, a pod kopytami pokonana armia osmańska - opisuje Piotr Zapart.

Łączny koszt pomnika to ok. 1,2 mln zł. Środki na sfinansowanie postumentu pochodzą od firm i osób prywatnych. Bardzo mocno nam pomógł pan premier Mateusz Morawicki, który włączył się w budowę tego pomnika i przyjął honorowe członkostwo Komitetu Budowy - dodaje Piotr Zapart.

Jednocześnie podkreśla, że inicjatorzy nigdy nie rozważali w przeszłości i w ogóle nie rozważają obecnie innej lokalizacji - jak najbardziej godnym miejscu dla Króla, jakim jest Wiedeński Kahlenberg.